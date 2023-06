"Rompamos la burbuja" se presenta los domingos de junio en Teatro Vivian Blumenthal

Para todos aquellos amantes de las artes escénicas, se presentará este mes un montaje sobre discapacidad e inclusión, a cargo del Colectivo Teatral Pies Hinchados; se trata de la obra “Rompamos la burbuja”, escrita por Alexis Casas Eleno y dirigida por Gabriela Pescador, los domingos de junio a las 13:00 horas en el Teatro Vivian Blumenthal.

De acuerdo con la obra, Matías es un niño con autismo y en su mente habita un mundo muy diferente al de otras personas. En compañía de su amiga Pijama el público vivirá cinco historias de su imaginación sobre niños y adultos que son extraordinarios; conoceremos a una súper heroína que derriba cualquier obstáculo, a un niño que no cabe en su casa porque es diminuta, alguien que no puede escuchar ni el más estruendoso sonido y a una niña que vive aventuras con su amigo que tiene prohibido salir de su casa. Historias entrañables que vivirás para entender que las etiquetas no son para las personas, sólo para la ropa.

Trayectoria y objetivos

Por otra parte, el Colectivo Teatral Pies Hinchados se creó en 2016, bajo la premisa de hacer teatro dirigido a jóvenes audiencias y, en 2018, se definió como un referente nacional de teatro que incluye a la discapacidad como detonante para la creación de sus proyectos.

Así, en 2021 el Colectivo Pies Hinchados en conjunto con la Secretaría de Cultura (SC) Jalisco y el estímulo Proyecta Producciones, organizan el Festival de Teatro para Todas y Todos, primera edición en espacios independientes, mostrando montajes teatrales, talleres y conversatorios sobre la discapacidad con invitados nacionales como Teatro Ciego y Olmos Theater.

En 2022 trabajan de la mano del British Council México y la Universidad ITESO para la creación de “Raro, una mirada desde lo invisible, espectáculo multidisciplinario para todxs”, con la finalidad de hablar sobre la sexualidad y la discapacidad, y en el que el 70% de sus miembros son personas con discapacidad.

Ahora bien, a partir del proceso de montaje de “La luz que causa una bala” se definen los objetivos del Colectivo, que son: La creación de espectáculos incluyentes en donde se consideren los lenguajes adecuados para que estos mismos puedan ser disfrutados por todas y todos y donde se le dé visibilidad a las personas con discapacidad, siendo la máscara, el clown, los títeres y los objetos las herramientas y líneas de trabajo del grupo, así también la creación de espectáculos dirigidos a las jóvenes audiencias con un rango de edad de entre los 3 y 15 años sin que estos dejen de ser interesantes para públicos mayores.

“ROMPAMOS LA BURBUJA”/ Teatro

Fechas: Domingos 4, 11 y 18 de junio/ 13:00 horas

Sede: Teatro Vivian Blumenthal (Calle Tomás V. Gómez 125, Ladrón De Guevara, GDL)

Costo: 120 pesos en PREVENTA (hasta un día antes de cada función)/ Venta en Boletia.com 150 pesos (entrada general)/ El día del evento en taquillas y en línea

Compañía: Colectivo Pies Hinchados

Dramaturgia: Alexis Casas Eleno

Dirección: Gabriela Pescador

Producción: Luis Córdova

Elenco: Alberto Magaña, Arlen Larios, Estefanía Lagos y Luis Córdova

FS