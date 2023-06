Ya está próxima la edición 38 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), la cual tendrá como país invitado de honor a Italia y se llevará a cabo del 3 al 9 de junio próximos; en este contexto, destacan los homenajes que se realizarán en el seno de la fiesta del cine, en especial lo que se ha preparado para honrar la memoria de su fundador y primer impulsor: Raúl Padilla López.

En estos términos, como estableció ya Estrella Araiza, las actividades en memoria de Padilla dentro del FICG consisten en una retrospectiva de las películas que apoyó, una exhibición de retratos del homenajeado y un evento bajo el nombre de “Cartas a Raúl”, donde el público podrá compartir recuerdos en torno a su destacada figura.

Lo que no debes perderte del FICG 38

Wes Anderson

En primer lugar, el FICG 38 no podía iniciar mejor sus actividades, y lo hará con el estreno nacional de la más reciente producción de Wes Anderson, “Asteroid City” (2023); así, el realizador estadunidense nos entrega una nueva cinta donde veremos a Tom Hanks, Scarlet Johansson, Adrien Brody, Margot Robbie, Tilda Swinton y muchos más, en una divertida comedia de época con todos los elementos que han convertido a Anderson en unos de los directores más importantes de la actualidad.

Eva Longoria y las frituras

Durante las funciones de Gala del festival, dedicadas también a Raúl Padilla, destaca la proyección de la cinta “Flamin’ Hot” (2023), una película de comedia dramática biográfica estadounidense dirigida por Eva Longoria y escrita por Lewis Colick y Linda Yvette, con las actuaciones de Jesse García, Annie González (II) y Emilio Rivera, donde se repasa la vida del ejecutivo que impulsó la creación de lo que sería la botana más famosa de la historia.

Arcelia Ramírez

El Mayahuel de Plata al Cine Mexicano de este año se entregará a la destacada actriz mexicana Arcelia Ramírez y, se indicó, se publicará también un libro en su honor; así, vale recordar que la actriz recibió una ovación de ocho minutos en el Festival de Cannes por su protagónico en la película “La civil” (2021), de Teodora Mihai, la cual se proyectará en el FICG 38 junto con “La mujer de Benjamín” (1991) y “El secreto de Romelia” (1988), en su honor.

Eréndira Ibarra

La actriz Eréndira Ibarra recibirá el premio Mayahuel Queer Icon, por su destacada labor en la industria y sus papeles en las reconocidas series para la pantalla chica “Las Aparicio” y “Sense8”, a las que se suma su más reciente aparición en la película “The Matrix Resu-rrections” (2021), la entrega más reciente de las ahora Hermanas Wachowski.

Una leyenda del cine italiano

Al editor italiano Roberto Perpignani, el renombrado editor italiano que a lo largo de su carrera ha trabajado con figuras de la talla de Orson Welles, Bernardo Bertolucci o los hermanos Taviani; aunque sirve para ese efecto citar obras donde fue responsable del montaje como “El último tango en París” (1972), “El cartero de Neruda” (1994) y “El Proceso”

(1962), donde innovó las estrategias técnicas para el arte de contar historias, motivo por el que no se debe desaprovechar la Master Class que impartirá.

Premio al cine socioambiental

En conjunto conjunto con el Museo de Ciencias Ambientales, que impulsa la Universidad de Guadalajara (UdeG) como parte del Centro Cultural Universitario y continúa en construcción, se entregará este premio por primera ocasión en el seno del festival para galardonar películas internacionales de ficción y documental que aborden temas acerca de la naturaleza, la ecología y la justicia social. Se entregará a un largometraje en competencia y las cintas nominadas son “Ciudad a la espalda”, de Paola Rodas Ziadé; “Deep Rising”, de Matthieu Rytz; “We Are Guardians”, de Chelsea Greene, Rob Grobman y Edivan Guajajara; y “La pecera”, de Glorimar Marrero-Sánchez.

Continúa Incubadora

Otra de las iniciativas a las que este FICG 38 ha decidido dar continuidad es el llamado “Toast for a Cause, un brindis por las nuevas historias”, la incubadora de guiones que preside nuevamente el realizador mexicano Manolo Caro y que auspicia de nuevo la célebre marca Moët & Chandon; gracias a este programa se premiarán a tres proyectos mexicanos para su desarrollo con escritores de la industria actual.

Mesa sobre mujeres

La reconocida actriz Karla Souza participa en el FICG 38 con una charla de “Mujeres en la industria cinematográfica”, en la que hablará sobre su carrera en el cine como una mujer. Souza es una actriz mexicana que ha estado presente tanto en el cine, el teatro como en la televisión, y saltó a la fama a partir de su aparición en la cinta “Nosotros los Nobles” (2013). Después llegó a series de televisión extranjeras como “How to Get Away with Murder” y su más reciente trabajo fue en la película “La Caída” (2023), donde se abordan temas de abusos y violación sexual de mujeres deportistas en México.

Darío Argento

Asimismo, como una manera de aprovechar que el país invitado del FICG este año es Italia, se realizarán funciones especiales con películas de uno de sus directores más reconocidos, el legendario Darío Argento, considerado como uno de los padres del cine de terror moderno y una notable influencia para el cine “slasher” estadunidense. Entre sus más de 20 películas, destacan “Suspiria” (1977), “Opera” (1987) y “Profondo rosso” (1975), las cuales se proyectarán en su honor en este festival.

Padilla productor

Para celebrar la poco conocida labor de Raúl Padilla como productor y promotor cinematográfico, se ha programado un ciclo con cuatro producciones en las que tuvo un rol definitivo para su realización: se trata del documental “Se construyen sueños” (2019) y los largometrajes de ficción “La llevada y la traída” (2021), “De tripas, corazón” (1998) y la ópera prima de Guillermo del Toro, “Cronos” (1992).

FICG 38: Sedes y salas de exhibición

Auditorio Telmex

Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”

Centro Cultural El Refugio

Cineforo UdeG

Cinemex Plaza Sania

Cineteca FICG de la Universidad de Guadalajara

Conjunto Santander de Artes Escénicas

Guanamor Teatro

Estudio

Jardín Hidalgo

Librería Carlos Fuentes

Museo Cabañas

Palacio Municipal Tonalá

Parque Metropolitano

Plaza de la Liberación

Plaza Arcos de Zapopan

Plaza la Perla

Rambla Cataluña

Para consultar el calendario de actividades visite la página del festival (ficg.mx).

MF