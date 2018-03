Ricardo Pinto y la intuición abstracta

Desde hace cuatro años Ricardo Pinto comenzó a gestar lo hoy resulta “Origen de fuga”, exposición en la que explora la versatilidad del cubo isométrico desde una perspectiva abstracta. Este proyecto, que logró su impulso con la beca del Sistema Nacional de Creadores, presenta la visión del artista de cómo desbaratándolo puede provocar diversos significados y sensaciones al espectador.

“La pintura abstracta tiene muchos códigos de comunicación y el cubo es un referente de la experimentación de cómo medir el espacio, la tridimensionalidad, de lo alto, largo y ancho, tiene una tradición de exploración en toda la plástica, casi ningún artista nos podemos desmarcar de esto. El cubo siempre me ha sido muy seductor para trabajarlo”.

Ricardo Pinto señala que si bien la idea original de lo que sería “Origen de fuga” estuvo planteada antes de beneficiarse de la beca, el resultado final de las 60 piezas que expone no se distancia de su intención primaria, dejando abierta la posibilidad de improvisar e integrar nuevos elementos a su concepto.

“Trato de que el concepto inicial no sea tan lapidario, hay artistas que sí pueden y son muy ordenados, hago planteamientos realistas para saber cuántas piezas haré, propongo un concepto que me dé amplitud, no estás pensando en vender la pieza o apegarte por completo a un estilo, a veces te pones mecanismos candado que no te dejan tener más libertad creativa para tu obra, pero tampoco debes forzarla”.

Libertad de diálogo con la obra

Aunque la curaduría y la colocación de las piezas tienen una lógica para Ricardo Pinto, expresa que para el espectador el recorrer la exposición de manera libre y sorprenderse con el diálogo que las obras proponen, refuerza la idea del artista de ser un creativo más intuitivo y así sea mejor comprendido su concepto.

“Soy intuitivo, estoy apostando por cosas nuevas que nunca había hecho, ahora tendré dos elementos muy fuertes con unas cajas de luz que llamarán la atención pero el recorrido de las obras te permiten tener un poco más de intimidad con algunas piezas, no hay una lectura lineal”.

AGÉNDALO

“Origen de fuga” de Ricardo Pinto, en el Ex Convento del Carmen a partir del 9 de marzo y hasta el 8 de abril. Entrada libre.