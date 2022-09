Reúnen a niñas, niños y jóvenes de 16 municipios en Campamento ECOS

El Campamento ECOS del Mariachi Cirilo Marmolejo, se realizó esta semana en la ciudad, con la presencia de niñas y niños de 16 municipios de Jalisco, quienes conformaron un ensamble que cerrará la noche de este jueves 1 de septiembre sus actividades de aprendizaje musical, con una gala en el Teatro Alarife Martín Casillas, bajo la dirección de Julio Serna.

En este sentido, el Mariachi Cirilo Marmolejo es uno de los grupos más queridos del programa ECOS, Música para la Paz, de la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco, pues está conformado por niñas, niños y jóvenes que a pesar de su corta edad, tienen la fuerte convicción de que la música es su camino en la vida, como es el caso de Fernando Plascencia García, un cantante de 16 años de edad, nacido en Jamay y quien con apenas cinco años, se vio atraído por la música mexicana.

Fernando quiere hacer una carrera en la música a raíz de que conoció el programa ECOS, al que pertenece desde hace algunos años, mientras estudia su bachillerato. Consciente de que es un ámbito complicado, tiene una alternativa, “si no puedo ser cantante, seré sacerdote”, dijo.

Fernando es una de las voces del Mariachi Cirilo Marmolejo que estuvo en entrenamiento durante el Campamento ECOS, realizado desde hace seis días, donde junto con otros 68 chicos y chicas tomó clases de música, ensayó y trabajó para que el ensamble suene como nunca en el Alarife: “es increíble esta experiencia, que nos permitan aprender de personas como el maestro Julio Serna, es lo máximo para nosotros”.

Los jóvenes tuvieron actividades intensivas que aprovecharon al máximo porque, además, los campamentos se retomaron este año luego de la pandemia por COVID-19, situación que lejos de dejar un efecto negativo en los jóvenes, les dio gran energía. A ese respecto, refirió el maestro Julio Serna, director del Ensamble Cirilo Marmolejo, “lo que vemos es una energía de sacarlo todo y dar todo, de entregarse en cada ensayo, individual y en el ensamble. Sí reconocemos que en la parte técnica tuvimos mucho que trabajar, pero por el entusiasmo de todos no fue difícil”.

El músico que ha sido parte de orquestas y mariachis de renombre internacional, recordó que en el concierto del Teatro Alarife que brindarán a puerta cerrada, se escucharán polkas, sones, rancheras y huapangos, para sumar 13 canciones, “queremos que sea toda una experiencia para los jóvenes, que les permita reforzar ese cariño que sienten por la música, que nunca la abandonen, que siempre la lleven en sus vidas”, comentó Serna.

Por su parte, Blanca Sánchez Pérez, de Ixtlahuacán del Río, quien toca el guitarrón desde los 10 años de edad y también es estudiante de ECOS, indicó que “yo me preguntaba, y lo compartí con mis amigas, las que hice en este campamento –porque hice muchas–, ¿qué sería de mi vida, qué estaría haciendo yo ahorita sin la música?, ¿se lo han preguntado?, les dije, y no, no puedo imaginarlo”.

Blanca practica este instrumento como lo hacía su abuelo, lo traía en la sangre, relata que “un buen día llegué y les dije, voy a tocar el guitarrón, y mi abuelo me dijo, ¿y yo cuándo te dije que lo tocaba? La verdad nunca lo hizo, pero es un gran instrumento, me gusta mucho”.

Para concluir las actividades del campamento, los jóvenes provenientes de municipios como Autlán, Ixtlahuacán del Río, Ayutla y Villa Purificación, entre otros, recibieron la visita del grupo de ballet folclórico de la Escuela de Artes, el cual los acompañará en el Teatro Alarife, y también recibieron un mensaje motivacional de los integrantes del Mariachi Nuevo Tecalitlán.

Todo esto forma parte de un programa que el personal del Programa ECOS prevé para sus alumnos y alumnas dentro de estos campamentos, divididos por ensambles. En julio pasado realizaron el campamento para la Orquesta Sinfónica ECOS Blas Galindo y el Coro ECOS, y antes de que este año finalice habrá otros foros.

No lo pase por alto...

ECOS, Música para la Paz, es un programa de la Dirección de Operación y Programación Cultural de la SC y pretende la reconstrucción del tejido social por medio del aprendizaje de la música entre niñas, niños y jóvenes. Trabaja por medio de núcleos –escuelas– en los municipios, donde los ayuntamientos apoyan con la sede, pero es la SC la institución encargada del programa pedagógico y de los docentes.

TAMBIÉN LEE: La OFJ emprenderá una gira al interior del Estado

MF