OFJ: Emprenderá una gira al interior del Estado

Uno de los compromisos que se planteó la actual administración de la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco fue acercar la música orquestal a las 12 regiones de la entidad, y en estos meses la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) no solo participa en el 29 Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, sino que prepara una gira por tres municipios para brindar funciones de entrada libre, y previas a su tercera y última temporada de 2022, una labor social donde algunos músicos destacan por su participación, como es el caso del chelista Christopher Ibarra.

Así, el músico de origen venezolano refiere en entrevista con EL INFORMADOR que su contacto con la música fue en la niñez, “soy el único músico en mi familia; aunque mi abuela cantaba folclor. Pero estaban formando una orquesta y nos mostraron todos los instrumentos para elegir, y mi historia es curiosa porque lo que más me gustó fue el contrabajo y el que le seguía en tamaño era el violonchelo. Para cuando llegó un contrabajo, yo tenía cuatro meses tocando el chelo y enamorado del instrumento, no me he separado de él desde entonces, son 24 años tocándolo”.

En palabras de Ibarra, su formación inicia gracias al Programa de Orquesta y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela, que dirigió José Antonio Abreu; “soy parte de ese proyecto y producto del poder transformador que puede tener la música en un joven, porque vengo de una familia humilde y me apoyaron siempre, pero la música me abrió las puertas del mundo. Y ahora heme aquí, en México”.

Un encuentro cultural

De acuerdo con el chelista, “lo hermoso de tocar en una orquesta profesional es que te encuentras con músicos de distintos países, que vienen de escuelas y con técnicas diferentes; es un encuentro cultural interesante y nutritivo. Estoy acá desde que se abrió la convocatoria internacional de la OFJ y apliqué; tras un periodo de prueba hice audición y desde 2017 soy titular”.

Así, con esta experiencia, Ibarra afirma que “la orquesta es un instrumento completo y, en combinación con el director, reproducimos las melodías; lo interesante es que pasa el tiempo y la relación es más cercana con los músicos y es un proceso evolutivo, y ha tenido un progreso importante, hemos retomado repertorios de mucha exigencia orquestal, lo que es un reto profundo de análisis e interpretación que se logra con músicos de experiencia. Por eso creo que la OFJ ha conseguido un sonido propio e identidad que la diferencia de otras orquestas”.

Lo anterior, destaca el músico, se ha logrado y es posible “transmitir eso al público, esas experiencias y sensaciones para que puedan vivir eso con nosotros. Y somos una orquesta joven, por eso tiene esa energía particular; pero hay experiencia, y eso desarrolla habilidades. Todo esto hace que tengamos la sonoridad e identidad que nos caracteriza”.

Experiencia y versatilidad

En estos momentos, la OFJ toma parte en las Galas del Encuentro de Mariachi y, para Ibarra significa “una de las mejores experiencias de mi vida, y tengo el privilegio de compartirla con los mejores mariachis del mundo. Y en mi país hay gran cultura de mariachi, y no imaginé que tendría oportunidad de conocer a leyendas musicales de la música vernácula (el Mariachi Vargas de Tecalitlán o el Sol de América), y mira que es complejo tocarla con orquesta, porque se requiere habilidad técnica más la adaptación a la propuesta del mariachi, con su sonoridad y lenguaje característico. Por eso creo que la OFJ es de las mejores del continente, porque tiene experiencia y versatilidad para adaptarse a distintos géneros (lo que ve en el aprecio del público)”.

De igual manera, realizarán presentaciones en municipios del interior, algo que el chelista asegura que eso “es el compromiso más importante de toda orquesta filarmónica de un Estado; hay que destacar el esfuerzo de la SC y de la gerencia de la OFJ por acercar la orquesta a otros municipios, pues la única manera de captar la atención de nuevos talentos es acercar a ellos la orquesta, y es una responsabilidad buscar acercar la música a todos. Por eso es importante, también, que los ensambles sean versátiles y se toquen repertorios populares, de exigencia técnica, pero accesibles para el público”.

El programa que ejecutará la OFJ en esta gira por Amacueca, Jalostotitlán y Tlajomulco, estará conformado por: la “Sinfonía en Do mayor” de Marianne von Martinez, el “Homenaje a Cervantes” de José Pablo Moncayo y la “Sinfonía número 5” de Franz Schubert.

Presentaciones Extramuros

Gira mes Patrio

Primera

Fecha: Miércoles 7 de septiembre, 18:00 horas. Sede: Templo del Dulce Nombre de Jesús, Municipio de Amacueca. Director: José Luis Castillo.

Segunda

Fecha: Jueves 22 de septiembre, 19:00 horas. Sede: Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Jalostotitlán. Director: Enrique Radillo.

Tercera

Fecha: Viernes 23 de septiembre, 17:00 horas. Sede: Iglesia de Cajititlán, Tlajomulco de Zúñiga. Director: Enrique Radillo.

Galas del Mariachi con la OFJ

Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería

Conjunto Santander de Artes Escénicas

Fecha: Hoy 1 de Septiembre.

Horario: 20:00 horas.

Boletos: Taquillas del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

CT