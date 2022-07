Reportan el fallecimiento de la fotógrafa mexicana Lourdes Grobet (1940-2022)

La mañana de este viernes 15 de julio se reportó desde diversas fuentes culturales el fallecimiento de la notable fotógrafa mexicana Lourdes Grobet (1940-2022), conocida en especial por su trabajo en torno a la lucha libre y su investigación sobre los centros de creación en comunidades indígenas.

En lo que parece ser un mensaje de despedida para la artista, la Secretaria de Cultura del país, Alejandra Frausto dijo desde su cuenta de Twitter (@alefrausto): “Adiós, querida Lourdes Grobet. Con tu extraordinario espíritu, calidez humana y creación artística nos acercaste a lugares imposibles. Una parte de ti nos acompañará siempre en tu obra. Abrazo con mucho cariño a tus hijos, Alejandra, Xavier, Ximena y Juan Cristóbal”.

Adiós, querida Lourdes Grobet.

Con tu extraordinario espíritu, calidez humana y creación artística nos acercaste a lugares imposibles. Una parte de ti nos acompañará siempre en tu obra. Abrazo con mucho cariño a tus hijos, Alejandra, Xavier, Ximena y Juan Cristóbal. pic.twitter.com/sOkZV4YSAc — Alejandra Frausto (@alefrausto) July 15, 2022

Cultura UNAM (@CulturaUNAM) y su dependencia de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM (@LiteraturaUNAM) expresó también sus condolencias en redes, al igual que el Consejo Mundial de Lucha Libre (@CMLL_OFICIAL), entre otros organismos.

Hábil creadora en el arte de la luz, dueña de una curiosidad visual deslumbrante, Lourdes Grobet es una de las fotógrafas más importantes de México. Lamentamos su pérdida y agradecemos la presencia de su mirada. Descanse en paz.



��Milton Martínez pic.twitter.com/an0xXzGGkb — CulturaUNAM (@CulturaUNAM) July 15, 2022

Lamentamos la sensible pérdida de la fotógrafa y artista visual Lourdes Grobet.



Si bien no era escritora, sus juegos con el lenguaje dejan una profunda huella en el imaginario de nuestra nación.



Enviamos un sentido pésame a sus familiares y amigos.#TrotaLibrosEnVerano pic.twitter.com/zIPx2zIPEn — Literatura y Fomento a la Lectura UNAM (@LiteraturaUNAM) July 15, 2022 El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se une a la pena que embarga a la familia de Lourdes Grobet destacada fotógrafa que retrató la Lucha Libre.



Expresamos nuestras mas sentidas condolencias y solidaridad a su familia y amigos por esta irreparable pérdida.



Descanse en paz. pic.twitter.com/wVpe1SPnD9 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) July 15, 2022

A la fotógrafa mexicana se le acababa de rendir un homenaje, el pasado 9 de julio, en el Centro Cultural Los Pinos, donde continúa en exhibición la muestra ‘Laboratorio de teatro campesino e indígena. Medio siglo de historia’, donde se incluyen fotografías suyas.

¿Quién fue Lourdes Grobet?

La artista, fotógrafa y diseñadora mexicana Lourdes Grobet (Ciudad de México, 1940) estudió Artes Plásticas en la Universidad Iberoamericana, y Diseño gráfico y fotografía en el Cardiff College of Art y en el Derby College for Higher Education, en el Reino Unido.

Parte de su colección se encuentra recogida en la Colección Helmut Gershaim (Universidad Austin Texas), el Museo de Fotografía de San Francisco (California), la Fundación Cultural Televisa y el Instituto de Cultura de Veracruz.

Su versatilidad la ha llevado a realizar trabajos para teatro, cine y vídeo. Ha presentado su obra en países como España, Estados Unidos, Brasil y varios más en Latinoamérica, pero destacan sus trabajos sobre la lucha libre realizados para la Televisión francesa y para la BBC de Londres.

Por su formación académica y por el sentido crítico de la época, los orígenes de la obra de Grobet están íntimamente relacionados con la pintura contemporánea. Fue alumna de los artistas Mathias Goeritz, Gilberto Aceves Navarro y Kati Horna, a quienes considera su principal influencia, al par del legendario luchador El Santo.

Gran parte de la obra fotográfica de Lourdes Grobet está dominada por la transgresión, el humor y la provocación. Es enemiga de exquisiteces, en medio de las paradojas siempre procura la posición de combate: mirar la mirada de los que no son escuchados. Su trabajo no busca imágenes adecuadas al discurso de moda.

Trayectoria y distinciones

Ha recibido 13 becas y premios, entre los que destacan el premio Emancipación e Identidad de América Latina 1492- 1992 (Ecuador, 1992); el premio Juan Pablos Editores (México, 1988); el premio Libro Propositivo (México, 1984) y el Premio de la Bienal de Bellas Artes (México, 1982).

Ha expuesto en distintas galerías alrededor del mundo, entre las que destacan la Galería Silverstein de Nueva York, el Centro Cultural Tijuana y el Centro Álvarez Bravo en Oaxaca (México), Casa de América y Galería Xanon de Madrid, Festival Internacional de Pyngao (China), Museo Quai Branly de París, así como en múltiples galerías de Alemania, de los Países Bajos y de Inglaterra.

Lourdes Grobet ha impartido clases en varias universidades y colegios de México, los Estados Unidos e Inglaterra, entre los que destacan la UAM Atzcapotzalco (México), San Jose Center for Latino Arts (California), Stanford University (California), Yale University Art Gallery, Columbia College (Chicago), Derby College for Higher Education (Nottingham) y Polytechnic y Wolverhampton College of Art (Inglaterra).

Ha publicado libros como ‘Se escoge el tiempo’ (Los Talleres, México, 1983), ‘Luciérnagas’ (ENAP, México, 1984), ‘Bodas de Sangre’ (Gobierno del Estado de Tabasco, México, 1987), ‘Lourdes Grobet’ (Turner Ediciones, España, 2004), ‘Espectacular de Lucha Libre’ (Trilce Ediciones, México, 2005), ‘Retratos de Familia’ (Editorial RM, 2009).

