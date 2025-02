La sala entera se quedó en silencio. Apenas se escucharon unos murmullos sobrecogidos, tanto de fascinación como de desconcierto. En el centro del recinto, sobre una superficie de mármol, yacía el cuerpo del hombre. Una figura delgada, con la piel desbaratada por los flagelos y las cicatrices, la frente aguijoneada por la corona de espinas, y el rostro macerado por la realidad de la muerte.

Es la representación científica, artística, e incluso forense, del cuerpo que hace muchos siglos cubrió la Sábana Santa... Es “The Mystery Man”, la exposición que sacudió a Europa por mostrar la figura de Jesucristo como nunca antes se había hecho, y que por primera vez, en un suceso sin precedentes, llega a México.

Evento de apertura

La inauguración de “The Mystery Man” se llevó a cabo ayer en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), en el contexto de su 90 aniversario. En esta muestra los asistentes podrán atestiguar el esfuerzo científico, histórico, forense, arqueológico y artístico para responder a una de las preguntas que más inquietud ha generado a la humanidad: ¿Quién era el hombre de la Sábana Santa?

La llegada de “The Mystery Man”, es un hito en la Perla Tapatía. La exposición se mostró en las ciudades más importantes de Europa, por lo que Guadalajara será el punto de partida para que en México y el resto del continente americano se conozca de frente el misterio del hombre de la Sábana Santa.

El evento de apertura contó con la presencia de Antonio Leaño Reyes, rector de la UAG, Álvaro Blanco, curador y creador de “The Mystery Man”, y Francisco Robles Ortega, Cardenal de Guadalajara, quien compartió el entusiasmo de recibir en la ciudad una obra de tal trascendencia.

“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Contamos con elementos para constatar este misterio de amor hasta el extremo, y uno de estos elementos es la Sábana Santa, sometida con todos los recursos que ofrece la ciencia y la tecnología para analizar y profundizar en esa reliquia”, aseguró.

“The Mystery Man”, la réplica hiperrealista del hombre de la Sábana Santa, consiguió lo que sólo hace el buen arte: dar de qué hablar.

Generó polémica, detractores y críticas; también elogios, aplausos y lágrimas. Combinando ciencia, técnicas forenses, y maestría en el arte, se logró reconstruir, por medio de un extenso análisis, la figura de Jesucristo tras el suplicio de la cruz.

Es un acercamiento espiritual, humano y científico nunca antes visto. La representación incluye los detalles precisos de las heridas marcadas en la tela, dando una veracidad científica a la tortura que sufrió Jesús.

“The Mystery Man” desarrolla un recorrido histórico, arqueológico y artístico. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Tapatíos quedan fascinados

La figura de Jesucristo dejó pasmados a los asistentes que pudieron contemplar la exposición en su primer día. Hubo lágrimas, incredulidad, murmullos y suspiros al ver el cuerpo desnudo, lleno de heridas y cicatrices, con el cabello maltratado, los huesos dislocados, las extremidades perforadas con el martirio de los clavos. Un cuerpo real, humano, tan humano como nosotros mismos.

Esteban Rosales, estudiante de la UAG, comentó que nunca había visto un acercamiento tan humano de Jesús. “Parece que es de verdad”, mencionó. “Está increíble lo que puede lograr la ciencia y la religión”.

Por su parte, Mariana Santoyo, de 65 años, observó el cuerpo desnudo, sangrante, con los ojos húmedos. “Es la prueba más realista del amor de Dios por nosotros “, aseguró. “Es un honor que algo así llegue a Guadalajara”.

Verónica Reynoso, también estudiante, sintió más temor que devoción con la muestra. “La verdad es que sentí miedo”, dijo. “Miedo de ver cómo lo torturaron, de ver tanto dolor”.

El Cardenal Francisco Robles Ortega se dijo sorprendido con la exposición. “Está impresionante, muy cercano a lo que dicen los Evangelios. La Sábana Santa tuvo todos los auxilios de la ciencia y de la técnica para demostrar las coincidencias de lo que quedó impreso”, concluyó.

“Todos tenemos a nuestro propio Jesús”

En entrevista exclusiva con EL INFORMADOR, Álvaro Blanco, curador y creador de “The Mystery Man”, compartió los detalles que trajeron la exposición a México, en concreto a Guadalajara, y en la UAG. El español reveló que la razón por la cual la obra llegó a la Perla Tapatía se debió a una invitación.

“Ellos nos escogieron a nosotros, porque ya había un vínculo importante con la UAG debido al año pasado que hubo conferencias de ciencia y Dios. A raíz de ahí se ha establecido una relación, ellos conocían el proyecto y nos eligieron venir para acá para conmemorar este 90 aniversario de la universidad, lo que será el punto de arranque para que se presente en todo México”.

Álvaro Blanco indicó que lo más fascinante de “The Mystery Man” fue el acercamiento como ninguno a un Jesucristo tan humano, valiéndose de la ciencia forense, la historia y la arqueología.

“La Sábana Santa se estudió por años. Las heridas, los hematomas, el comportamiento del sangrado, el pelo, todo el comportamiento del rostro desfigurado. Era lo más parecido a lo que yo había leído en los evangelios, la muerte de Cristo con su sacrificio y el reflejo de su piel, su sangre y su carne. Esto ya no era ciencia, era otra cosa”.

“Yo siempre he entendido que todos tenemos nuestro propio Jesús, sí, y aquí tienen su Jesús en Guadalajara y en Sevilla tienen otro, y en el resto del mundo. Eso ha sido lo más impresionante: que al presentar el cuerpo tuvo una aceptación mundial. ¿Por qué? Porque es un ser humano, es un Jesús es muy humano, tiene una textura humana. Era la primera vez que la gente se iba a enfrentar a la imagen de Jesús más realista de la historia y se iban a enfrentar ni más ni menos que a lo más próximo a su sacrificio. Y no es la idea que yo tengo de lo que sucedió, es la idea que él dejó plasmada en esa Sábana Santa. Es el Jesús que quedó plasmado en la Sábana Santa, el hombre que no nos narra la historia, la historia del hombre, es Jesús de Nazaret”, finalizó.

Acércate al misterio

La exhibición “The Mystery Man” estará presente en la Universidad Autónoma de Guadalajara desde ayer y hasta el 30 de marzo, en siete salas divididas en 600 metros cuadrados, en un evento imperdible para conocer a Jesús desde una perspectiva histórica, forense, científica, y ante todo, artística.

Costos de entrada

Ingreso General:

General: 200 pesos.

Menores de 12 años, estudiantes, profesores, clero e INAPAM: 180 pesos.

Menores de tres años: Gratis; se requiere acompañamiento de padre o tutor.

Comunidad UAG: 140 pesos.

Grupos: 140 pesos.

(Informes y agenda de grupos a partir de 20 personas en: themysteryman@edu.uag.mx)

CT