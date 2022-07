Recuerdan el legado de Luis Sandoval Godoy

Cátedras Académicas y Culturales ICONO, proyecto que impulsa Álvaro López Tostado, presentó el coloquio "Cátedra Literaria Luis Sandoval Godoy" en la Biblioteca Juan José Arreola, donde se recordó el legado de este importante personaje del periodismo, la cultura y la historia a propósito de que su obra que abarca más de 80 libros, se está vinculando a la digitalización.

Luis Sandoval Godoy, originario de Zacatecas (1927-2019), fue un investigador, narrador, ensayista y periodista cuyo legado para Jalisco, México y el mundo debe seguir trascendiendo, por eso la intensión de que su obra esté vigente en Internet. Sandoval Godoy coordinó décadas atrás el suplemento cultural de EL INFORMADOR, en esta cada editorial también desarrollaba sus columnas.

"Como ya no tenemos los libros y ya no se van a reimprimir, el único acceso que tenemos es a través de Internet, y la forma más sencilla es a través de Luis Sandoval Godoy en Google. Hoy tenemos gramática digital, el hashtag #LuisSandovalGodoy y obviamente está presente en YouTube; este evento en particular lo vamos a llevar a redes sociales. La idea es dar a conocer la obra, de los 80 libros no vamos a dar a conocer todos, tal vez cuatro o cinco en los próximos tres o cuatro años", compartió en entrevista para EL INFORMADOR, Álvaro.

Durante el coloquio, estuvieron presentes también el escritor y periodista Hugo Ávila, el escritor Jorge Souza y el PBRO., Tomás de Hijar Ornelas, quienes con Álvaro rememoraron el legado de Sandoval a través de sus propias anécdotas con él y la importancia de su trabajo periodístico y de investigación para las nuevas generaciones, se destacaron puntos importantes como que fue un escucha de la voz de la región y que fue parte de una generación de brillantes escritores.

Además de que se refrendó que su labor sigue ayudando a mantener vivo lo mejor del pasado. Álvaro también acotó que con este trabajo que se ha estado develando sobre él, también salen a relucir otros nombres de figuras importantes y trascendentes con las que convivió, como Don Jorge Álvarez del Castillo y el artista, Rodolfo Caloca, entre otros importantes personajes.

"La parte periodística que yo desarrollo tiene que ver con estos documentos digitalizados y la idea es que a estos iconos locales los podamos impulsar", dice Alvaro, con respecto a este personaje, por ejemplo. "Cátedras Culturales y Académicas es un compendio muy grande de obras digitalizadas de diferentes personajes, uno de ellos es Luis Sandoval Godoy".

Particularmente con la información recabada sobre Sandoval, recordó Alvaro que ha sido un proceso de un par de años, "el 12 de marzo del 2020 lo echamos a andar y a los ocho días nos mandaron a la cuarentena y ahora lo estamos retomando".

¿Dónde puedo acceder para leer la obra de Sandoval Godoy?

Este enlace: http://www.iconogdl.com/LSG.html no es el sitio oficial de Sandoval Godoy, es parte del proyecto de Cátedras Culturales y Académicas, pero funciona como enlace a su obra.

(Él) representa cultura general, modos de hablar de las personas, pueblos, haciendas... una parte de la Guerra Cristera y también con los refranes, hizo una documentación de 200 que son mexicanos. Y también hay otros libros donde habla de santos, personajes y también periodistas".

El 5 de marzo que es el aniversario de nacimiento de Sandoval Godoy se planea hacer otro encuentro.

A través de este link: https://luissandovalgodoy.wordpress.com/ se puede consultar la obra de Luis Sandoval Godoy.

MF