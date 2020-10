La FIL 2020 se traslada a formato virtual

La edición 34 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) será virtual. Del 28 de noviembre al 6 de diciembre, habrá una serie de contenidos digitales literarios, académicos y de divulgación científica.

También se ofrecerá una plataforma de negocios para los profesionales de la industria editorial. El programa de actividades se presentará a fnales de este mes.

La decisión se tomó por recomendación de la Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y al no haber condiciones para su realización presencial.

“El análisis de datos y proyecciones de la pandemia, las restricciones para la organización de eventos masivos y viajes internacionales y, sobre todo, la obligación esencial de proteger la salud de nuestros socios, visitantes, participantes y expositores, nos ha llevado a tomar la difícil decisión de trasladar únicamente por este año los contenidos y programas de la FIL al ámbito virtual”, dijo Raúl Padilla, presidente de la FIL.

Explicó que las actividades de “esta edición especial se podrán seguir a través de la página web de la Feria y sus redes sociales, además del Canal 44 y otros medios públicos de México y América Latina”.

Añadió que Sharjah postergará su participación como Invitado de Honor para 2022. La presente edición no contará con esta figura.

Marisol Schulz, directora de la FIL, subrayó que para reducir el impacto económico que ha sufrido la industria editorial, se habilitarán plataformas virtuales con “Diálogos de la industria” para facilitar las negociaciones entre profesionales, agentes y sellos editoriales, en tanto que los lectores podrán acceder a tiendas virtuales a través del catálogo “Mercado de libros”.

Ahmed Al Ameri. El presidente de la Sharjah Book Authority, durante la presentación del invitado de honor en el marco de la FIL 2019. EFE

Crean “FIL Negocios” para contrarrestar pérdidas

En una decisión histórica, ayer Raúl Padilla, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), anunció que por primera vez el encuentro literario migrará totalmente al formato digital en su próxima edición 2020 -del 28 de noviembre al 6 de diciembre- como una acción de cautela ante la pandemia del COVID-19.

Raúl Padilla refirió que esta decisión tendrá un impacto económico en la feria, pues le ocasionará un déficit de entre 24 y 28 millones de pesos en su ingreso anual, mismo que se esperan resarcir en las próximas dos o tres ediciones; sin embargo, agregó que ante los remanentes registrado en cada edición pasada, los cuales son de entre 10 y 15 millones de pesos, y que se destinan generalmente a la promoción y actividades literarias y de fomento a la lectura, este panorama sitúa a la FIL con finanzas estables.

“Este año saldremos con un déficit de aproximadamente entre 24 y 28 millones de pesos, lo cual es lamentable (…) como no se podrá realizar la feria, no tendremos los principales ingresos con la que se lleva a cabo la misma; no habrá presencialidad y en tanto ello no habrá rentas de espacios en Expo Guadalajara”, expresó Padilla al recordar que este año la FIL no contará con recursos federales ante la política de recortes; sin embargo, destacó la solidaridad de los socios y patrocinadores del encuentro.

Fortalecer a la industria

En entrevista, Marisol Schulz, directora de la FIL, detalló que desde el inicio de la pandemia y considerando los diferentes impactos que tendría, la feria comenzó a fortalecer dinámicas para sumarse a la reactivación de la industria editorial a través de su plataforma digital “FIL Negocios”, la cual fungirá como intermediaria entre profesionales, agentes editoriales y librerías, ésta propiciará las ventas y acercamientos directos a través también del catálogo entre las distintas áreas participantes que logran que los libros lleguen al lector final. Lo anterior se logrará a través de los apartados de “Diálogos de la industria” (para profesionales) y “Mercado de Libros”, tienda virtual que se activará el 15 de octubre.

“Nosotros somos intermediarios, la feria no vende, ni es su objetivo. Lo que hace es poner a disposición del público aquellos catálogos que se van registrando por parte de nuestros expositores. Lo que hacemos es redirigir a través de enlaces electrónicos hacia librerías y tiendas virtuales de la editoriales”.

En este sentido, Juan Luis Arzoz y Alejandro Ramírez, presidente y director, respectivamente, de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), expresaron la disposición del gremio de participar de la mejor manera con el esfuerzo que la FIL realizará virtualmente.

Por su parte, Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara, destacó que en solidaridad con las editoriales, la casa de estudios dará prioridad a los sellos que participaron en la edición de 2019 y los que se contemplaban para este año, dentro de su plan de adquisición literaria.

Conscientes de las afectaciones que la pandemia ha provocado en la industria editorial, autoridades de la feria lanzarán una plataforma para hacer negocios. SUN/Archivo

Impactos

Marisol Schulz dijo que el Comité Organizador de la FIL “ha trabajado como nunca”, porque desde el principio se proyectaron tres posibles escenarios para realizar la edición de este año, pero reconoció que la decisión, aunque sensata y responsable, “es dolorosa” para todo el equipo.

Es así que este cambio de formato sin duda orilló a las autoridades de la FIL a resolver una serie de “afectaciones” derivadas de la decisión de hacer la edición virtual. Una de ellas es la devolución del dinero de los espacios ya rentados. Durante la rueda de prensa, autoridades de la feria detallaron que para esta edición se contemplaba la participación presencial de al menos el 50% de los profesionales y editoriales que suelen acudir cada año, mismos que ya habían confirmado y pagado (total o parcialmente) su espacio; sin embargo, con el cambio de formato, “se les devolverá su anticipo en tiempo y forma”, comentaron.

Otro “impacto” será la ausencia del invitado de honor, pues si bien el emirato árabe de Sharjah sería el anfitrión en 2020, ante la pandemia, éste reagendó su participación y retomará su protagonismo hasta la edición del año 2022 -del 26 de noviembre al 4 de diciembre-, en tanto que en próximos días se anunciará qué localidad será la invitada para 2021.

Sobre este anuncio, Ahmed Al Ameri, presidente de la Sharjah Book Authority, señaló: “Nos sentimos honrados y emocionados de ser los invitados de honor de la Feria del Libro de Guadalajara de 2022… Aunque debemos esperar un poco más, estamos seguros de que la feria nos dejará gratísimos recuerdos y un amor más profundo por la lectura y la cultura, de Sharjah para México. Estaremos esperando, con emoción, verlos pronto”.

Cabe señalar que esta edición especial de la Feria se podrá seguir a través de la página web de la feria y sus redes sociales, además del Canal 44 y otros medios públicos de México y América Latina. Así mismo, será a finales de octubre cuando la FIL comparta oficialmente su agenda para celebrar virtualmente su edición 34.

Transmisiones

A la par que se presente el programa de FIL 2020, Marisol Schulz señala que habrá transmisiones en vivo que quedarán para consulta posterior en las plataformas virtuales de la feria, además de que aquellas actividades que no sean en español, serán grabadas previamente para compartirlas con subtítulos ya integrados.

NUMERALIA

1987, año en el que es fundada la FIL por la Universidad de Guadalajara.

48 países suelen participar anualmente.

2 mil 417 sellos editoriales participaron en 2019.

828 mil visitantes recibió la FIL en 2019.

FIL Niños se transforma

En próximos días se detallará la logística que FIL Niños tendrá al también migrar al formato virtual, al contemplar la entrega de materiales creativos en las casas de los infantes jaliscienses para que éstos puedan sumarse a los 10 talleres que el espacio infantil tendrá vía remota.

FICG sigue en pie

Raúl Padilla expresó que en el caso de la Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), éste se realizará del 20 al 27 de noviembre, con estrictas medidas sanitarias considerando la flexibilidad que la naturaleza de sus actividades tienen al adaptarse a foros al aire libre para garantizar la sana distancia entre los asistentes, además de también activar dinámicas virtuales.