¿Quién es Mircea Cartarescu, ganador del Premio Formentor?

Ayer se dio a conocer que Mircea Cartarescu fue el ganador del Premio Formentor de las Letras 2018 en reconocimiento a su habilidad narrativa y su “excepcional conocimiento de la biblioteca universal”.

“Me siento enormemente honrado por la concesión de este premio, que acepto del modo más humilde y con enorme emoción, puesto que el Formentor es uno de los premios literarios más prestigiosos”.

“En su obra evidencia la realidad de la cartografía de la memoria, la energía creativa del sueño, la libertad de la imaginación y la pulsión de los deseos”, valoró el jurado, integrado por Alberto Manguel —premiado en la anterior edición—, Francisco Ferrer Lerín, Andrés Ibáñez, Aline Schulman, y el propio presidente del Formentor, Basilio Baltasar.

“Me siento enormemente honrado por la concesión de este premio, que acepto del modo más humilde y con enorme emoción, puesto que el Formentor es uno de los premios literarios más prestigiosos”, dijo Cartarescu al ser informado sobre el galardón. “Mi humildad se acentúa cuando me comparo con los brillantes escritores que me antecedieron, a quienes no solamente respeto sino que han sido mis maestros en múltiples sentidos”, agregó el autor rumano más reconocido en el mundo.

Cartarescu nació el 1 de junio de 1956 en Bucarest, Rumania. Se graduó de la Facultad de Letras de la Universidad de Bucarest en 1980. Entre 1980 y 1989, trabajó como maestro de rumano. De acuerdo con Impedimenta, editorial que edita obras del escritor y poeta rumano en español, Cartarescu está considerado por la crítica literaria el más importante narrador rumano de la actualidad.

La casa editorial añade que sus obras han sido traducidas al inglés, italiano, francés, español, polaco, sueco, búlgaro y al húngaro. Su éxito ha sido tanto que se ha pensado podría merecer el Nobel de Literatura. De acuerdo con la editorial Humanitas, Cartarescu asegura que lo que ha encontrado en diez libros suyos son unas buenas páginas. Sostiene que él no vive como escritor ni se siente como uno, sino se siente simplemente un hombre libre y que el precio de la libertad es muy grande y triste.

Entre las obras de Cartarescu que edita Impedimenta están “Lulu”, “Las bellas extranjeras”, “Nostalgia” y “El Levante”, así como su obra más reciente: “Solenoide”. Ha recibido galardones como el Premio de la Unión de Escritores Rumanos, el Premio de la Academia Rumana, el Premio Tormenta (por su traducción al español de Nostalgia), el Premio Euskadi de Plata (por la traducción al castellano de Las bellas extranjeras) y el Premio Austriaco de Literatura Europea.

