Pueblos Indígenas: Inicia el Festival de los Pueblos Originarios en Zapopan

Ya está en marcha el Festival de los Pueblos Originarios en Zapopan, que se encuentra montado desde ayer en Plaza de las Américas y permanecerá en el mismo lugar hasta el 9 de agosto (cuando se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas).

Durante el festival se celebrarán más de 40 actividades así como venta y muestra de elementos artesanales, gastronomía, intervenciones musicales y culturales, por mencionar a algunas.

En el acto de inauguración estuvieron presentes autoridades del municipio zapopano, así como grupos indígenas diversos, quienes destacaron la multiculturalidad del evento, el respeto, la igualdad y el emprendimiento de este tipo de eventos.

“Buscamos y fomentamos la igualdad y el respeto a las distintas culturales. Zapopan es un lugar de oportunidades”, anotó Graciela Martínez, quien es representante de la comunidad Mazahua.

El Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, aseguró que desde su gobierno se garantiza el respeto a los representantes de los pueblos originarios. “No vamos a permitir que esas tradiciones tan hermosas, esos principios tan hermosos que tienen las comunidades, los pueblos originarios, se pierdan”.

El alcalde recalcó que en su administración se está luchado duro contra la desigualdad, y se promete seguir trabajando para que exista un “piso parejo” de oportunidades para todos.

Abren caminos

En concordancia a lo antes mencionado, Frangie recordó que existen apoyos a comunidades de pueblos originarios como parte del programa de créditos Adelante Zapopan: “Cuenten con un presidente que estará dedicado a los pueblos originarios. No podemos volver a caer en la discriminación, en este gobierno no lo verán, tendrán las puertas abiertas. Tendrán un presidente aliado de ustedes y sensible a la situación”. Agregó que este tipo de exposiciones seguirán realizándose, tanto en Plaza de las Américas como en centros comerciales de ese municipio.

El presidente municipal reconoció la belleza de los productos que estarán a la venta en el Festival, que además son una muestra del talento de los artesanos indígenas, de cuyos trabajos, agregó, tiene varias piezas en casa y presume con orgullo.

“A veces a nosotros nos ubican más en nuestros pueblos y comunidades indígenas nos ubican en contextos rurales, pero actualmente sabemos que tenemos ya años viviendo en la ciudad”, asegura la directora general de la Comisión Estatal de Indígenas, Isaura Matilde García. “Zapopan es uno de los municipios con mayor presencia de comunidades indígenas (…) seguimos en nuestra lucha, manifestándonos a través de quienes somos, de nuestra colectividad y presencia en las ciudades”.