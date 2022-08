Rita Gironès gana el Premio Nacional de Dramaturgia escrita por Mujeres

La Secretaría de Cultura federal, a través del Centro Cultural Helénico y la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco han anunciado que 'La bóveda del fin del mundo o la nada aumentada', de Rita Gironès Blanco, es la obra ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia escrita por Mujeres 'Incendia 2022', un programa que se desprende del segundo apartado de la convocatoria Premios Nacionales de Dramaturgia.

Este programa surgió con el objetivo de reconocer, difundir e incentivar la labor de las creadoras mexicanas en el campo de las letras teatrales; además, tiene como propósito visibilizar el talento de las dramaturgas, a través de proyectos donde se aprecie la participación de las mujeres en el contexto de las luchas contemporáneas por la reivindicación de sus derechos.

Así, la galardonada -elegida por unanimidad por un comité de selección integrado por las dramaturgas Verónica Musalem Moreno, Perla de la Rosa y Silvia Alejandra Peláez Polo- recibirá un monto económico de 200 mil pesos mexicanos. Asimismo, la SC de Jalisco producirá el montaje, que se estrenará y tendrá una temporada en un espacio público adscrito a esta institución, en el marco de su programación para 2023.

Sobre la relevancia del premio, Perla de la Rosa, jurado y especialista en artes escénicas, apuntó que "este certamen es una enorme sorpresa por tantas mujeres que están escribiendo teatro con gran talento y sensibilidad. Sin embargo, es doloroso involucrarse en las ficciones de este tipo de dramaturgias, pues el tema reiteradamente presente es el feminicidio, la desaparición y la violencia patriarcal".

En este sentido, 'La bóveda del fin del mundo o la nada aumentada' habla acerca de una zona remota situada en mitad del ártico, donde Homm y Clav custodian el Banco Mundial de Semillas. Este almacén subterráneo resguarda ejemplares de todos los rincones del planeta para preservar la vida vegetal en caso de una catástrofe y, en ese sitio recóndito y deshabitado pasan el tiempo de forma rutinaria hasta que la aparición de una caja sin etiquetar, la notificación de una muerte y la posterior llegada de dos personajes alteran su existencia.

En palabras de la jurado Silvia Peláez, "se trata de una obra que abreva en el documental y plantea una meta-teatralidad, con una trama muy bien estructurada. Tiene un excelente ritmo y un tejido dramático con distintas capas de sentido y una poética especial. El tema es por demás relevante, de interés local y global. Un texto que, sin duda, se potenciará en escena".

De igual forma, Verónica Musalem expresó que la obra "me agarró desde el primer momento, supe que tenía algo grande. Literalmente, me llevó a un mundo que no esperaba, a universos sugerentes, apocalípticos y devastadores. Por su contundente propuesta estilística, poética y dramatúrgica, así como temática, el texto me llevó a los territorios que me envuelven, me retan en el teatro y en la escena de hoy".

En consonancia con las políticas públicas de la Secretaría de Cultura federal, el Premio Nacional de Dramaturgia escrita por Mujeres 'Incendia 2022' busca consolidarse como punto de encuentro para trabajar en torno a la relación entre la literatura dramática contemporánea y la experiencia de ser mujer en México. De esta manera, el Centro Cultural Helénico y la Secretaría de Cultura de Jalisco convalidan su compromiso de apertura para conseguir los mismos objetivos.

RITA GIRONÈS

Rita Gironès se formó académicamente en la Escuela Superior de Arte Dramático de Barcelona. Tiene estudios de Filología en la Universidad Central y concluyó una maestría en Estudios de la Cultura y un doctorado en Humanidades en México. Forma parte de la Asociación de Investigación y Experimentación Teatral de Barcelona. Ha participado en festivales internacionales de arte escénico en Estados Unidos, Bielorrusia e Italia, así como en proyectos sociales y de cooperación voluntaria. En 1998, su experiencia como actriz con la directora escénica rumana Catalina Buzoianu la impulsó a dedicarse por completo a las artes escénicas. Ha actuado bajo la dirección de algunos de los profesionales más representativos del teatro español, como Ricard Salvat, Joan Ollé y Sanchís Sinisterra, entre otros. Desde 2002 reside en México donde trabaja como actriz y directora escénica. También se desarrolla como docente en talleres, clases de actuación y montaje teatral.

QUIZÁ TE INTERESE: Gran actividad este mes de agosto en el Museo Cabañas

OF