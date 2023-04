Crimen, violencia, explotación... Esta es la realidad que tienen que vivir las y los niños en situación de calle, donde se han visto obligados a sobrevivir a base de sus propios medios y siendo expuestos, además, a un constante riesgo. Según el senador Ricardo Velázquez, en México hay aproximadamente 2.3 millones de menores en situación de calle. Jalisco es uno de los estados que encabezan este problema, donde los derechos de estos niños parecen no darnos importancia, los hemos ignorado a lo largo de muchos años. No tienen qué comer, un lugar dónde dormir, una educación de calidad ni servicios de salud.

Ha llegado el momento de buscar una solución. El gobierno tiene la obligación de promover y garantizar nuestros derechos humanos, pero erradicar esta problemática no es fácil, por lo que es indispensable la gobernanza como método estratégico. Las actuaciones conjuntas del Estado, la iniciativa privada y la sociedad civil crearán redes de cooperación y coordinación ofreciendo de este modo una alternativa para el cambio; de igual forma lo señala la investigadora de la Universidad de Guadalajara, María Antonia Chávez, ya que menciona que las soluciones para erradicar el problema social que implica tener infancias precarizadas y vulneradas en las calles tendrían que venir de múltiples agendas de los tres niveles de gobierno, organizaciones civiles, así como la población en general. Asimismo, el coordinador residente de la ONU en México, Peter Grohmann, subrayó que no es tarea que le corresponda solamente al gobierno, sino que se trata de un trabajo donde se involucre toda la sociedad mexicana en su conjunto. Como se ha demostrado, esta alianza puede ser la solución que

estamos esperando, porque como lo menciona, ACNUDH se gestionarían los recursos adecuadamente, teniendo una mayor transparencia y una participación efectiva para hacer realidad los derechos de estos niños.

Andrea Vélez

"La palabra ‘progreso’ no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices"

Albert Einstein

COMPARTE de viva voz, los líderes sociales comparten algunas de sus experiencias

Simbiosis, la clave para una mejor sociedad

Manuel Regalado

“Necesitamos una sociedad más fuerte, más consolidada. Que esté exigiendo el cumplimiento, pero también colaborando.”

La infancia es una etapa clave en todos los aspectos, es cuando el individuo comienza a concientizar su entorno y a desarrollarse tanto física, como cognitivamente. Por lo que es primordial llevar el rumbo de la niñez por buen camino; pese a la vulnerabilidad de este sector. La infancia y la juventud son el motor del cambio y el futuro de las comunidades. Tal es la importancia de asegurarles un espacio adecuado para su desenvolvimiento.

El Psicólogo de profesión y próximo Maestro en Gestión y Desarrollo Social, Manuel Regalado, quien se autodefine primeramente como un padre, nos comparte la experiencia cercana que ha tenido con la niñez mexicana:

“Me gusta ser papá, estar en casa con mis hijos es lo que me impulsa. Adicional, el tema de la niñez de manera profesional. A principio de los años 2000 inicié como promotor infantil comunitario y ahí comenzó mi acercamiento con el sector infantil. La niñez en situación de calle ha cambiado notablemente con el paso de las décadas, sigue siendo un fenómeno de vulnerabilidad, violencia, marginación, etc.”

El efecto en la salud mental de las niñas y los niños en situación de calle depende mucho del entorno de cada uno; por ejemplo: el acompañamiento familiar, las resiliencias, las condiciones, el impacto que la misma sociedad puede llegar a tener en ellas y ellos, la inseguridad… Esto último promueve incluso la naturalización de la violencia, afectando directamente en la conformación de la identidad.

“Al día de hoy no existen estudios actualizados sobre este contexto, que nos puedan decir las distintas situaciones a las que se ven expuestos los niños; que incluyan temas como la migración o el crimen organizado. Sin embargo, es un hecho que esto ha influido negativamente en el desarrollo y la percepción de la realidad de los infantes.”

Considera que, en definitiva, es necesaria la toma de acción conjunta tanto del estado, como del sector privado, y la sociedad civil para combatir y erradicar la situación de calle en la niñez. El tema del trabajo infantil es un indicador de una situación social, y no está mal que recaiga sobre la asistencia social, de hecho, es necesaria. Pero esto no va a erradicar el problema. Por lo que este tema debe ser visto desde un ángulo socioeconómico.

“La sociedad puede y debe hacer dos cosas: salirse de la normativa tan cuadrada del estado y vigilar lo que está sucediendo alrededor de este sector, así como denunciar e impedir que haya retrocesos. A nivel gubernamental, más que desinterés a veces pienso que es desconocimiento, además de que existen otras prioridades que terminan rezagando a la niñez. Necesitamos una sociedad más fuerte, más consolidada que esté exigiendo el cumplimiento, pero también colaborando.”

No es posible pensar en un plan de desarrollo social sin hablar de, o incluir a la niñez y la juventud. No se puede visualizar un futuro sin que el joven sea parte de él, porque al final, ellos serán los actores. La juventud es la esperanza para un cambio social.

“Si no trabajamos con este sector, simplemente no podemos imaginar un mañana o al menos uno positivo. Pero es importante comunicarle al joven su realidad de la mejor manera, informarlo y proveerlo de herramientas para que pueda confrontar todas las adversidades que hay actualmente. Yo si tengo una gran esperanza de que la juventud logre un cambio social. Simplemente no podemos seguir así.”

Mensaje súmate Mar Adentro

“No crean todo lo que escuchan, ni todo lo que ven. Hay que triangular, conversar entre todos. Creo que ustedes pueden cambiar, literalmente, el mundo. No se crean del todo la teoría de que el fuerte se come al débil, no crean que esa es la manera de crecer; de hecho, en este sistema donde el más fuerte se come al débil, el fuerte termina extinguiéndose. El sistema que ha prevalecido a lo largo el tiempo es la simbiosis, es decir, la colaboración. Puedes ser muy fuerte, pero necesitas a los demás para sobrevivir, y ellos a ti. Aprendamos a ser simbióticos, empáticos, altruistas. Héchenle ganas, estudien y colaboren.”

VOLUNTADES Historias de éxito que trascienden

Fundación Pro Niños

En el año de 1993 el país estaba en un contexto complejo tanto política y social como económicamente, donde un año después estallarían varios acontecimientos críticos como el levantamiento del EZLN, el impulso del neoliberalismo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, entre otros. Es en este contexto que la situación de calle de niños y niñas se torna un problema agudo. A partir de ello, surge en ese año la Institución de Asistencia Privada Pro Niños para atender dicha problemática.

Tras 30 años de experiencia y trayectoria, esta I.A.P. se ha ido posicionando como una organización comprometida en trabajar a favor de los derechos de la infancia, con una especial atención a niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad social que afrontan y tienen riesgo de afrontar una situación de calle. Lo que es verdad es que han atravesado momentos difíciles, siendo el enfrentarse a la pandemia del COVID-19 uno de los más retadores, no sólo en cuanto al mantenerse a flote como organización, sino en cuanto a que la población con la que trabajaban también enfrentaba un momento crítico en distintos niveles, quedando todavía más vulnerados, por lo que la ideación de estrategias a partir de la innovación y el pensamiento crítico fue fundamental para sobrellevar la emergencia sanitaria.

ECOS DEL DEBATE

"La situación de calle de las y los niños sólo puede erradicarse con actuaciones conjuntas del Estado, la iniciativa privada y la sociedad civil”

La situación de calle en las infancias es un problema que para ser erradicado de manera efectiva necesita del apoyo de diversos actores; el Estado debe proporcionar políticas públicas para que los niños sean protegidos y se cubran sus necesidades básicas. La iniciativa privada puede apoyar brindando empleo a zonas con tasas de pobreza elevadas. Y la sociedad civil puede apoyar mediante ONGs y grupos comunitarios para concientizar del problema e impulsar programas para hacer frente al problema.

Juan Carlos Ortiz Castro, Debatiente Mar Adentro

Actualmente, México pasa por una crisis económica donde las personas más vulnerables en la sociedad se ven afectadas radicalmente y surgen agudas problemáticas, tal como lo es los niños en situación de calle; este problema tiene varias décadas y la realidad es que sólo se puede erradicar al trabajar en conjunto con sector privado, sociedad civil, así como propuestas del estado. Es indispensable trabajar en ello para poder brindar una mejor calidad de vida a quienes viven en este contexto.

Alondra Guadalupe González Abundis, Debatiente Mar Adentro

