Pintan como miembro de Kiss a escultura del siglo XII

Durante cinco años se intervino el Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela. Sin embargo hoy la fachada de Platerías de la Catedral está en medio de la polémica luego que una persona pintó una escultura del siglo XII como si fuera un integrante de la banda de rock Kiss.

Medios como ABC y El País dieron cuenta de este suceso que ha causado indignación entre la comunidad. El alcalde Martiño Noriega lamentó el acto vandálico y a través de Twitter manifestó "si atacan nuestro patrimonio nos atacan a todos".

A través de Twitter también la Policía Nacional manifestó que la Catedral de Santiago es Patrimonio de la Humanidad y que "estas pintadas, además de una falta absoluta de respeto o civismo, son DELITO".

Compostela é unha cidade Patrimonio da Humanidade tolerante e aberta ao mundo da cal os seus veciños e veciñas estamos moi orgullosas.

Diante disto si que somos intolerantes. Se atacan ao noso patrimonio, atácannos a todas.

La pinta hecha en la escultura del siglo XII emula el maquillaje de uno de los integrantes de Kiss, el baterista Eric Singer. Además está escrito el nombre de la agrupación, conocida por canciones como "I was made for lovin you" y "Rock and Roll All Nite".

Las autoridades revisan las cámaras municipales y de la Catedral para identificar al autor de los hechos. En estas fechas hay un aumento de afluencia turística y se activa un dispositivo especial de colaboración.

De ser capturado, podría recibir una sanción de entre seis mil y 15 mil euros luego que el crimen está calificado como "infracción grave" en la Ley de Patrimonio cultural.

Por otro lado, el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, dijo que la pieza podrá quedar restaurada tras recibir la valoración de los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio y de los expertos en restauración de la Catedral.

JB