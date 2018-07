“Pequeños Creadores Teatro”, un proyecto con mucho corazón

Edith Castillo, Viridiana Gómez y Mariana Villalpando son la mente detrás del proyecto “Pequeños Creadores Teatro”, que realiza talleres y puestas en escena para niñas y niños, donde precisamente son ellos la materia prima para explorar el arte y de esa manera formarse como personas empáticas y sensibles en su vida cotidiana a través de las herramientas que les brinda dicho programa en un entorno lúdico y creativo.

“Pequeños Creadores Teatro” se formó en 2017, pero la historia de este movimiento comenzó a gestarse desde 2013. Durante estos cinco años formaron Edith, Viridiana y Mariana dos grupos llamados Los Ferrocarrileros en la colonia La Ferro y el Colectivo de Teatro Comunitario de Valle del Sol en Tonalá, es así que el año pasado decidieron unificar el concepto y por eso se crea “Pequeños Creadores Teatro”, con el que justo el pasado mes de junio viajaron a un evento escénico en Lingen, en Alemania, llamado “Children Move The World” donde se llevaron a cuatro pequeños para presentar el montaje “Una historia de gemelos”.

“El proyecto surge hace poco más de cinco años trabajando primeramente en la colonia Ferrocarril de Guadalajara, fue una iniciativa de Edith y mía, teníamos las ganas de trabajar en un grupo de teatro para niños y niñas y justo surge la convocatoria de Teatro hecho por Niños y Niñas de Alas y Raíces de Secretaría de Cultura y se lanza a nivel estatal, nos postulamos y salimos beneficiadas, eso nos ayudó a generar el primer montaje y trabajar con los niños en esta colonia”, explica Viridiana. Iniciaron en el Centro Creativo La Ferro y precisamente el primer proyecto que montaron fue “Una historia de gemelos”, el mismo con el que recién estuvieron en Alemania.

Ya en 2014 tuvieron el mismo apoyo y montaron la obra “El sur viaja en tren”, un texto de Enrique Olmos de Ita en donde se hizo un trabajo con la comunidad. “La obra habla de los niños de La Ferro, Enrique trabajó con ellos y se presentó este montaje en el 2015 en Tabasco. Mariana se integró en el 2014 como productora de ‘Una historia de gemelos’ y ‘El sur viaja en tren’ y desde entonces las tres comenzamos a trabajar dándole movilidad a las obras, se presentaron por ejemplo en Festival Sucede y FIL Niños”.

Destaca Edith que el método de trabajo que tienen con los niños es a partir de las inquietudes de ellos, pero en un principio, cuando se estaban formando llegaron con un texto hecho para comenzar a trabajar, este fue “Una historia de gemelos”. “Sobre eso empezamos a establecer dinámicas para que ellos empezaran a opinar sobre cómo trabajar el montaje. Con ‘El sur viaja en tren’ fue diferente porque justamente contratamos a Enrique Olmos para que viniera a hacer un trabajo exclusivo para ellos y la colonia Ferrocarril. Y entonces la dinámica se amplió un poco más, ellos comenzaron a decir sus ideas sobre lo que querían hablar y Enrique plasmó lo que ellos quería decir de su colonia”.

Como primer trabajo bajo el nombre de “Pequeños Creadores Teatro” se llevó a cabo en noviembre de 2017 “Niñxs a Escena, 1er Encuentro de Pequeños Creadores” por iniciativa del grupo y con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Alas y Raíces Jalisco y México y Cultura para la Armonía. Actualmente el grupo está trabajando en el tercer montaje de Los Ferrocarrileros y el segundo del Colectivo de Teatro Comunitario de Valle del Sol, así como en la gestión del Segundo Encuentro de Pequeños Creadores.

“En este proceso ya estamos trabajando más a partir de los chicos, ya encaminándolos al segundo montaje, que sea más su voz, tenemos planes con Maribel Carrasco para que justo ella sea la dramaturga que escriba, a partir de los niños, esta segunda pieza para el Colectivo de Teatro Comunitario del Valle del Sol y también el tercer montaje de Los Ferrocarrileros”, dice Mariana.

Los pasos para llegar a Alemania

Viridiana fue quien encontró la convocatoria para participar en este proyecto llevado a cabo en Alemania, el “Children Move The World”. “Hicimos una carpeta, grabamos unos videos para que ellos se contextualizaran de nuestro trabajo, de dónde venimos y qué hacemos, lo enviamos y fue muy chistoso porque la convocatoria nos decía que nos avisaban el 31 de diciembre del 2017 y el día 28 me puse a investigar y me di cuenta que nos habían seleccionado, checando bien recibimos un correo de confirmación un mes antes, pero como nuestro mail era nuevo, ese correo era desconocido y se había ido al spam”, explica Edith.

Con esta noticia, se vino el tema de gestionar los recursos para el viaje y todo lo que implica. “Nuestra obra seleccionada ‘Una historia de gemelos’ sólo tiene tres personajes y nuestro grupo es gigante, tenemos alrededor de 31 niños entre ambas agrupaciones y vimos que no podríamos llevarnos a todos;con lo del Mundial, los precios de los boletos de avión estaban muy elevados. Y pensamos, bueno, la obra es de ‘Los Ferrocarrileros’, pero mandamos esto como ‘Pequeños Creadores Teatro’, entonces fusionamos el elenco y decidimos llevar un cuarto niño, dos alumnos de cada grupo, finalmente fueron tres chicos y una chica”, comparte Mariana; ellos fueron Hazel, Cristopher, Jesús y Mariana.

Para ir a la aventura contaron con el apoyo de Proyecta Traslados, Fondo Cultural de Desarrollo Infantil de Alas y Raíces Jalisco, se hizo venta de funciones en distintas instituciones y ayuntamientos como en el Colegio Alemán, y el Teatro Jaime Torres Bodet, entre otros, estas funciones sirvieron de ensayo para los niños, hicieron otra presentación de recaudación, fondearon y las mamás de los niños realizaron una verbena. Ana Cecilia Uribe de Secretaría de Cultura, los cuatro niños y Edith, Viridiana y Mariana, estuvieron en Alemania durante 11 días.

El festival es sin competencia, participaron 18 países, cuatro de los cuales eran latinos, Colombia, Paraguay, El Salvador y México. En el evento también había talleres para niños y ellas como creativas acudieron a foros de directores donde se discutían las puestas en escena y asistieron a un simposio de pedagogía teatral encaminada hacia el 2030.

Una aventura fuera de México

Para Hazel, Cristopher, Jesús y Mariana, estar en Alemania fue una gran experiencia que no cambiarían por nada del mundo. “Yo tenía mucha emoción por viajar a Alemania, porque está lejísimos de México, mi mamá también estaba emocionada pero triste a la vez porque no me iba a ver. Ya cuando estaba en Alemania me estaba llame y llame para saber si estaba bien, si había comido, yo disfruté mucho ir al festival”, dice Cristopher, quien convivió de cerca con los niños de Paraguay.

Hazel destaca que le dio mucha ansiedad por ir Alemania, “conviví con personas de otros países, otras culturas e idiomas; estuve conviviendo con los de Zambia, no les entendía tanto pero con señas convivimos, nos tomamos fotos, fue algo emocionantes ver a personas de tu edad haciendo teatro. Se me hizo raro que me daban más nervios presentar la obra aquí que estando allá”.

Jesús cuando se enteró que iba a Alemania gritó de emoción. “Es padre la experiencia, pero fue un poco difícil dejar a tu familia y estar tan lejos. La comida fue un tema difícil, extrañé la grasa porque solo era pan, cuando llegamos aquí nos comimos unos tacos tan caros, pero que nos supieron tan ricos. Pero esto no se hubiera podido lograr sin el apoyo de las maestras y la comunidad que nos apoyó con una verbena para solventar nuestros gastos. Hacer teatro es la pasión de nosotros cuatro, es algo que nos emociona, es como un imán que te atrae”.

Finalmente, Mariana pone en importancia que las niñas tienen las mismas oportunidades que las de los demás, mi experiencia fue bonita porque hice amigos de Paraguay y El Salvador, me gustó que en Alemania todos los niños andan en bicicleta, no usan tanto el carro como aquí”.

Las mamás de los pequeños, Angelina, Violeta, Belén y Paola, apoyan cien por ciento a sus hijos, les costó trabajo dejarlos ir a otro país porque son muy apegados a ellas, pero entendieron que una aventura como ésta no se presenta todos los días.