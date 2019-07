Paul Nedzela, de la matemática al jazz

El saxofonista barítono Paul Nedzela visitará Guadalajara para dar un concierto con su cuarteto, conformado por piano, batería y bajo. La cita para esta experiencia musical es dentro de la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, en una velada que promete ser del gusto para los amantes de este género.

Sobre el setlist que interpretará dentro del ciclo New York Jazz All Stars, el músico estadounidense adelantó en entrevista: “Tenemos una lista larga, de ahí decidimos cuáles tocar. Depende, a veces comenzamos con una o dos y vemos cómo se siente el público, eso cambia el plan. Voy a lanzar mi primer disco como líder, habrá música de allí. Tengo composiciones propias, además de estándares, clásicos del jazz (una balada de Miles Davis, de Cannonball Adderley, del compositor brasileño Hermeto Pascoal)”.

Por lo pronto, en Spotify ya lanzó “Lisa”, que pertenece a su nuevo disco. Sobre su debut como solista, comentó: “Hay varias razones por las que demoré en sacar material como líder, aunque sí he grabado mucho con otros músicos. No me sentía lo suficientemente fuerte como compositor, quise mejorar. También quería tener las obras correctas con los músicos adecuados. Creo que he mejorado, no es fácil para mí. Primero me enfoqué en ser un buen intérprete, en improvisar bien. Ahora me enfoco en ser mejor compositor y escribir las melodías que vienen a mi mente”.

En el disco cerca de la mitad de las canciones son originales: “Algunas van con la dedicatoria a músicos de jazz que me han inspirado e influenciado; otras son imaginación pura, espero les guste”.

Aprender y compartir

Paul ha grabado con muchos otros músicos: “A veces aprendo cosas que quiero copiar, otras veces aprendo qué no quiero hacer. He tocado con músicos increíbles. He tocado con Wynton Marsalis y la Jazz at Lincoln Center, con los mejores jazzistas del mundo. He grabado mucho con ellos, he tocado en vivo, improvisado. Son maestros en sus instrumentos. Antes grabé otros géneros, con cantautores, bandas de rock, de blues, colaboraciones así. Como jazzista eso es bueno. Como saxofonista barítono he trabajado mucho en orquestas de jazz. Quería probar algo diferente, un grupo pequeño de músicos, un cuarteto”.

Lo cierto es que toda esa experiencia desea compartirla. En su visita a Guadalajara Paul tendrá una master class antes del concierto: “Depende de las preguntas de los asistentes. No me gusta llegar y dar una conferencia. Varía según el lugar. En México me ha sorprendido que va mucha gente con conocimiento de música, más que los que asisten en Estados Unidos”.

“Eso sienta unas bases, no tengo que aclarar muchas cosas que ya saben: así nos enfocamos en cosas que tienen que ver con el jazz, con el swing, las bases del género, la interacción entre los instrumentos, el sentimiento. Otro gran tema es la improvisación, el corazón del jazz”.

A propósito de la improvisación, el saxofonista abundó: “No quiero pensar cuando improviso, quiero ser como un atleta, no analizarlo. Wynton cuenta que a Gerry Mulligan le preguntaron cómo tocar un buen solo improvisado: dijo que no sabía, pero sí sabía cómo no tocar un buen solo, esforzándose mucho y tratando de hacerlo todo. Lo importante es estar en el momento, sentir qué está pasando. Hay mucho estudio detrás, con harmonía y melodía, practicando mucho, ensayando diferentes ideas. Yo quiero ser como un monje budista cuando lo hago, no siempre es fácil”.

Siempre con la música

Paul comenzó con la música desde pequeño. En la universidad estudió matemáticas antes de música, pero después se matriculó en Juilliard, escuela en Nueva York. De la relación entre música y matemáticas, comentó: “Hay algo en la manera en que el cerebro lo analiza, sí hay una relación. ¡Pero conozco a buenos músicos que solo cuentan hasta diez!”.

