“Papi Piernas Largas” regresa a las tarimas

Mantenerse en resistencia y seguir impulsando el quehacer escénico es lo que motiva a Paola Gómez a retomar “Papi Piernas Largas” (“Daddy Long Legs”), musical teatral que se adapta las nuevas dinámicas que impone la pandemia y que ahora lleva a una de las expresiones más milenarias a retar a la tecnología.

En compañía de Óscar Acosta, Paola Gómez regresa al escenario del Teatro Hidalgo para protagonizar “Papi Piernas Largas”, producción adaptada por John Caird (ganador del Tony) y basada en la novela de Jean Webster, que el próximo 10 de octubre será transmitida en vivo vía streaming, bajo la producción mexicana de Ramsés López y la dirección musical de Eduardo Soto.

“Es un proyecto espectacularmente hermoso, apto para cualquier etapa de la vida y más en este momento de pandemia, de encierro, de desesperación, de tristeza, porque es un proyecto que te abraza el corazón”.

Paola Gómez recuerda que “Papi Piernas Largas” ya ha saboreado las mieles del éxito desde su debut en Broadway en 2015, no solo por la conmovedora historia entrelazada las vidas de la huérfana “Jerusha Abbott” (Paola Gómez) y un misterioso benefactor (Oscar Acosta), quien le ayuda a salir del orfanato para que inicie una nueva etapa en la universidad, lo que desencadena un envío constante de cartas que ponen de manifiesto cómo una mujer comienza su liberación en la conservadora Nueva Inglaterra en 1908.

“Jerusha siempre está dispuesta a encontrar el lado positivo a las cosas, a buscar alegría en situaciones que no lo son. En 1908 ya empezaba el voto femenino, y seguimos luchando por derechos, de que la gente te dé un lugar, que ganemos los sueldos igual a los hombres, que tengamos la oportunidad de hablar, que tengamos respeto. Los problemas desafortunadamente siguen, pero también hemos avanzando en estos temas”.

Paola puntualiza que regresar al teatro a puerta cerrada es una experiencia retadora, no solo por los protocolos de sana distancia que hay sobre la tarima y llevar música en vivo, sino por la ausencia del público y particularmente del aplauso frente a frente.

“El aplauso es el premio, a mí por eso me gusta hacer teatro, porque la reacción del público es inmediata, si lo hiciste bien, si les gusto o no, eso es precioso, las energías se conjuntan de manera diferente, es la magia del teatro. Ahora que la gente está en casa y nos ve a través de un dispositivo, no te imaginas el aplauso, no se trata de eso, sino ahora reforzar ese mensaje que quieres comunicar, cómo te ayuda emocionalmente”.

TOMA NOTA

Agéndalo

Transmisión en vivo desde el Teatro Hidalgo de “Papi Piernas Largas”, el próximo 10 de octubre a las 20:30 horas vía streaming a través de Ticketmaster Live.

JL