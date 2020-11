Palabras para sanar

“Complicidad, acompañamiento y diversión” son las palabras que Renata Roa usa para describir “Tu camino para sanar” (ed. Diana), un libro escrito a cuatro voces que recién llega a librerías. Con la coautoría de Gaby Pérez Islas, Claudia Sánchez, María Mercedes D'Acosta y Renata Roa, en esta publicación se exponen doce palabras, doce verbos que abren un camino para sanar y mejorar como personas. El libro se presentó en línea el pasado 22 de octubre en las redes de Editorial Planeta.

Estos doce pasos son también doce hábitos nuevos que las autoras recomiendan para mejorar: “El cambio de hábito es un lujo para el cerebro humano. Nos fascina la rutina, hacer lo mismo. No todo mundo es explorador, sobre todo cuando hacemos algo: el cerebro busca tener la menor cantidad de energía dispuesta para hacer cosas nuevas. Pero un cambio de hábito es salirnos de la zona de confort, allí se desarrolla una consciencia, un ingrediente clave en un camino para sanar”, comentó Renata.

Sobre la escritura, Roa agregó: “Para mí ha sido una gran compañía la escritura. No solo por la posibilidad de tocar vidas: de forma personal tengo el hábito del famoso ‘journaling’. En español no hay un verbo para ‘llevar un diario’. Es un hábito que me ha dado la oportunidad de entender lo que me pasa. La escritura es también meditar”.

Uno de los pasos que propone Gaby Islas es agradecer: “Es una de las primeras palabras que nos enseñan los padres: ‘gracias’. Pero no basta con decir gracias, hay que vivirlo, sentir el agradecimiento”. Gaby habló de la elección de los verbos: “No es casualidad el orden de los capítulos. Cada una escogió tres verbos fundamentales en la vida, y después los acomodamos para hacer un camino: desde agradecer hasta terminar con disfrutar”.

Claudia Sánchez habló sobre sus aportaciones en el libro: “La idea es recapitular, lo que tengo que trascender y superar. Mucho es a través del autoconocimiento, desde la numerología conductual buscamos reconocernos”.

Agradecer, escuchar, trascender, elegir, atreverse, elaborar, recapitular, reescribir, sanar, perdonar, conectar y disfrutar son las doce acciones que proponen, con un acercamiento distinto según la profesión de cada autora: una tanatóloga (Gaby), una consultora en imagen y especialista en mindfulness (Renata), numerología (Claudia) y una quiropráctica (Mercedes).

Estas vocaciones abordan las situaciones desde diferentes perspectivas, pero su fin es el mismo. Sanar. Por ejemplo, desde la quiropraxis de Mercedes, comentó Claudia, se habla del dolor corporal:

“Y nos acostumbramos a ese malestar. Pero si tenemos la consciencia y recapitulamos desde ahí empezamos a generar un bienestar, que repercute en lo corporal”.

La escritura de “Tu camino para sanar” fue una experiencia grata para las autoras, un grupo de amigas en el que todas se han apoyado desde su especialidad, como afirmó Renata. Para Gaby, el trabajo que realizaron resultó en un gran “Apapacho del alma”, que ahora buscan compartir con el público.

A propósito de la actualidad donde vivimos una crisis y pandemia, Gaby dio sus recomendaciones como tanatóloga: “Todos hemos perdido algo, desde trabajos, libertad, capacidad de reír, incluso seres queridos. Yo doy dos consejos desde la tanatología para estos tiempos: llora, para descubrir el poder sanador de las lágrimas. No hay que tratar de pasar todo por la cabeza, racionalizar todo, minimizar. Hay que llorar, una pérdida es algo llorable. Pero no hay que hacer del llanto una actitud ante la vida: debemos agradecer lo que sí hay en la vida, pues salimos fortalecidos”.

