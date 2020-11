FIL 2020: Camila Sosa gana el Sor Juana por un “libro sin género”

Por su destreza narrativa, la originalidad en el ambiente y los personajes en su obra “Las malas”, la escritora argentina Camila Sosa Villada ganó el premio Sor Juana 2020 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que reconoce una obra en español publicada por mujeres.

En “Las malas”, que ya ha sido traducida al alemán, francés, noruego y croata, Sosa Villada cuenta la historia de la comunidad trans en Argentina desde una perspectiva personal, y en otros momentos como un manifiesto de visibilidad para una comunidad acostumbrada al maltrato y el olvido.

En entrevista desde su país, la escritora advierte que si bien es entendido como una novela, “Las malas” es un género nuevo. “Si de algo sirve mi experiencia como persona trans, como mujer trans haciendo cultura en Argentina, como actriz y dramaturga, es que cada vez veremos más libros donde se rompen los pactos con los convencionalismos del lenguaje, de la semántica: es algo de otro orden. Creo que es un libro que no tiene género por ahora”.

La también promotora cultural comenta que más allá de la importancia de lo literario y de la recepción que ha tenido su libro, su obra puede salir de los márgenes y ser otra cosa, algo que represente un atisbo de luz. “Creo que el debate no está dentro del libro, sino en el acontecimiento: una mujer trans que viene de una familia de campesinos, de abuelos que no sabían leer ni escribir, que ha sido muy pobre, que ha tenido que correr por su vida y esconderse bajo los autos para que no la detuvieran ahora es leída en varios países. El acontecimiento es ese. Se puede decir a las nuevas generaciones ya no heredan sólo ese calvario, ahora hay una mujer como ellas que está siendo leída con buenas críticas. Se puede hacer otras cosas que sólo miseria y dolor”.

El jurado del premio reconoció al material de la autora por su “texto rudo y a la vez hermoso, este extraño equilibrio lo convierte en una obra sobresaliente, cargada de lirismo, rabia y redención”. La decisión fue unánime entre 67 títulos internacionales.

Centrar el debate en las minorías

Si bien “Las malas” cuenta la vida de mujeres trans dedicadas a la prostitución, la obra ofrece diversas lecturas: desde las nuevas maternidades, la eterna lucha por la sobrevivencia y el amor traslúcido entre aquellas que han perdido casi todo. Por ello es que Camila descarta la interpretación simple.

“Muchos lectores creen que este es un libro sobre prostitución porque les conviene muchísimo ubicarse en ese lugar de la recepción, donde se puede decir: ‘pobrecitas, como sufren’. Eso es una estrategia que se dice de las personas trans, los inmigrantes…son vidas que pueden prescindirse, le conviene al sistema que pensemos así”.

También señala que espera que el libro genere un debate sobre el trato que reciben, desde las políticas públicas, las mujeres trans. “En Argentina tenemos una organización política y una especie de resiliencia. Más allá de que continúen las matanzas y las mujeres trans tengamos un promedio de vida de 35 años y no haya una política laboral para nosotras, ya hay algo que empezó a ponerse en discusión, por lo menos”.

Ante la pregunta de si su libro ha encontrado el eco necesario debido a los tiempos más progresistas, la autora descree de los avances y señala que la mayoría del público lector sabe de las penurias y desigualdades que existen, pero se niega a reconocerlo.

“Todo es tarde ya. No sólo para la realidad trans, es tarde para el clima, para el planeta, es tarde para las mujeres asesinadas, para las infancias… Y aunque se diga que más vale tarde que nunca, eso es apenas un consuelo. Creo que la novela llega tarde para un público que sabe cómo vivimos y quiénes somos. Se dan cuenta cómo las mujeres trans la pasan mal: ha sido una matanza y las personas lo saben. Pero no pueden reconocerse tan malos”.

Dedicado a la obra femenina

El Premio Sor Juana Inés de la Cruz se constituyó en 1993 y es un reconocimiento al trabajo literario de las mujeres en el mundo hispano, premiando a la autora de una novela publicada originalmente en español.

El galardón será entregado el 2 de diciembre a las 17:00 horas, en una ceremonia virtual que será transmitida en la página y las redes sociales de la FIL, que este año llevará a cabo el certamen de manera digital debido a la pandemia de coronavirus.

