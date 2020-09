Pako Pablos, en constante creación

Impulsar la creatividad es una constante en Pako Pablos, artista tapatío radicado en Estados Unidos, quien a la par de seguir en el camino de la pintura con obras que le han dado la vuelta al mundo, retratando a los rostros de las grandes ligas deportivas y musicales, ahora también alista un nuevo proyecto en el mercado de la moda.

Será a finales de 2020, cuando Pako Pablos comparta la nueva línea de ropa que diseña junto a destacadas figuras como Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, con quien planea establecer este nuevo proyecto en México, y así mostrar otra de sus facetas creativas.

“Empezamos a ver la colaboración con Eduin, sólo que aún no podemos dar muchos detalles, porque estamos definiendo los artículos, pero será algo muy padre lo que vamos hacer”.

A raíz de la pandemia de COVID-19 y los diversos panoramas que ha tenido en Estados Unidos, Pako Pablos enfatiza la importancia de seguir dando paso a proyectos que permitan no solo su desarrollo como artista, sino tener un acercamiento distinto con los espectadores haciendo uso de las facilidades que brindan las plataformas virtuales.

“Al principio todo fue algo raro; escuchas que algo está pasando en China, que la gente se está enfermando y de pronto llegan las cosas también en donde estoy. Cuando comprendí del todo esto, fue cuando fui al súper y los estantes estaban vacíos, ahí es cuando reacciones, comienzas a prepararte lo más que puedes”, explica Pako Pablos.

Aunque el distanciamiento y la suspensión de eventos en recintos artísticos y sociales se mantienen, Pako Pablos no ha dejado de crear, siendo el retrato del reconocido beisbolista Tommy Lasorda, quien fungió como manager del equipo Dodgers, uno de los más recientes trabajos que este tapatío ha dado a conocer.

“Le hice una pinta a Tommy Lasorda con la intención de dárselo en su cumpleaños 93; eso fue hace unos días. La entrega fue personal, muy privada con pocas personas. Es algo diferente, porque todos teníamos nuestras mascarillas, tomando la temperatura, todo fue muy protegido. Quizá esto sea la nueva normalidad o puede ser algo temporal, pero poco a poco hay más avances en los eventos y espectáculos”.

Desde la expresión

Ante el uso de cubrebocas como una medida preventiva para disminuir el riesgo de contagio del COVID-19, Pako Pablos reflexiona sobre cómo esta nueva dinámica de convivencia impacta en sus procesos creativos: “Es algo muy contrastante, se siente raro no poder ver la cara de nadie. Si a mí hay algo que me gusta es el rostro y algo que detallo al máximo son los ojos, porque reflejan expresión por sí mismos. Tratas de descifrar la expresión de las personas en estos contextos, no sabes si la gente está sonriendo o no”.

Pako Pablos expresa que tratar de encontrar el lado positivo de situaciones complejas como la pandemia es clave para empujar proyectos y consolidarlos pese a las limitantes que se presenten, en especial, cuando está el interés de emprender en el nicho artístico, siendo un novato: “Como artista piensas que tu trabajo es esencial. El arte es algo que siempre debe de existir, porque independientemente de ser algo que disfrutes, también es una buena inversión. En momentos como éstos, nosotros como artistas, es el tiempo perfecto para expresarnos y plasmar lo que pensamos, cómo vemos el mundo”.

Añade que explorar las herramientas que se tienen a la mano y ver el talento como una inversión al futuro, es parte de las motivaciones que impulsan a formalizar paulatinamente un proyecto, especialmente si se considera el impacto inmediato que los medios digitales y las redes sociales tienen desde cualquier parte del mundo.

“Creo que lo más sencillo es aventurarte en internet, ver las capacidades que tienes. Invertir en tu propio trabajo es muy aconsejable, estás invirtiendo en ti. Enfócate en tu tienda online y tu página web, en todo lo que necesites para tener presencia, especialmente en estos momentos en los que las exhibiciones y eventos no están garantizados”.