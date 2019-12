Paco Ignacio Taibo II, “con pies de plomo” en el FCE

A un año de tomar la batuta del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II considera que la institución ha tenido resultados concretos en brindar libros a costos más accesibles e impulsar iniciativas para llegar a comunidades que se habían visto rezagadas en el fomento a la lectura.

“No sé si estoy loco, pero hemos ganado todas las discusiones. Que no íbamos a poder vender libros baratos, ya lo estamos haciendo y de una manera notable; bajamos mil 200 títulos del FCE a mitad de precio, sacamos ‘Vientos del pueblo’ en colecciones de nueve a 20 pesos y llevamos medio millón de libros vendidos”, detalló el escritor en entrevista con este medio.

Paco Ignacio Taibo II destacó que el FCE ha establecido nuevas dinámicas, incluso en las ferias del libro como en la de Guadalajara, en la que aseguró: “Cambiamos nuestras relaciones con la feria, no participamos en unas cosas, no damos cócteles, pero nuestra presencia creo que es tan fuerte como lo fue el año pasado con 14 presentaciones, estamos atendiendo cuatro stands, nuestros números van muy bien, yo creo que vamos a vender más libros que el año anterior”.

Añadió que para este año esperan lograr cuatro millones de pesos en venta, aunque detalló que la cifra que más le importa es la cantidad de ejemplares vendidos a comparación del año pasado: “Eso apenas lo vamos a saber. Al enfrentar una cifra con otra, me sospecho que vamos a vender bastante bien. Al rebajar los precios, probablemente generemos menos dinero, que no lo creo, pero lo que sí es seguro es que vamos a vender más libros”.

Respecto a la red de fomento a la lectura, Paco Ignacio Taibo II comentó que aún hay lugares pendientes para replicar los libro-buses que en su primer año de trabajo llegaron a sitios como San Quintín, el Sur de Veracruz, la Huasteca Potosina y la Sierra Norte de Puebla, entre otras latitudes del país, en donde se ofertaron libros a bajo precio y/o se regalaron junto con colecciones.

“La idea de que quieren leer es real y es fuerte a nivel popular. También iniciamos un programa en enseñanza media y no avanzamos tanto como queríamos. El año que viene tenemos que meternos de cabeza a las preparatorias, escuelas técnicas y secundarias para llevar un mensaje: leer es muy divertido, te cambia la vida, te pone de buen humor, te anima, te ilumina los ratos oscuros. Un mensaje muy impositivo para que entren en contradicción con la idea de que leer es muy aburrido, leer es tarea, es obligatorio, que es lo que está matando a la lectura en la enseñanza media”.

Saldan deudas anteriores

El escritor puntualizó que la deuda de al menos 90 millones que Educal tenía con las editoriales es un tema que ya se trabaja para solucionar un problema que no es de la dirección actual, sino algo que se arrastra desde administraciones pasadas.

“Había 90 millones de pesos de deuda de viejas administraciones y desde que llegamos dijimos que se tenía que pagar, porque si no, no podremos avanzar. Llegó una pequeña cantidad de dinero que no cubre la totalidad de la deuda, cubre entre 80 y 82%. La actual administración de Educal habló con las editoriales y les dijo que les podía cubrir el 80% de la deuda vieja, la nueva la estamos pagando rigurosamente, la del año 2019 se está pagando. Libro que se vende, libro que se paga”.

Igualmente, expresó que se logró el acuerdo con las editoriales para que renunciaran voluntariamente a un 20% de lo que se les adeuda, y que solamente una no aceptó: “Todas las editoriales firmaron un acuerdo excepto una, entonces que no nos vengan con cuentos cuando se dice que ha habido mucho revuelo, yo pregunto ‘¿Mucho, de verdad?’, una editorial que hasta ahora no ha firmado, todas las demás ya firmaron, hasta contentas estaban porque era un dinero que se había perdido. Educal iba a quebrar y se perdía todo”.

Sobre la fusión que Educal tendrá con la Dirección General de Publicaciones, recalcó que este nuevo acondicionamiento permitirá mejorar la red de distribución, además de incrementar o consolidar ventas. “Desde enero estamos trabajando como si fuera la misma empresa, ya solo nos queda hacer la fusión normal. Lo que ocurre es que no puedes tener 80 librerías en un lado, 40 en otro y una red unificada que pueda distribuir a todas; si tienes dos librerías en una ciudad, una que está perdiendo dinero y otra a la que le va bien, pues fusiónalas. No puedes tener envíos a dos lados cuando puedes tener uno solo. Era una absurdo que hubiera dos redes de librerías”.

Va a Netflix

Por otro lado, las propuestas para que Paco Ignacio Taibo II, como autor, colabore con plataformas como Netflix y replicar proyectos como el documental “Patria”, el escritor reveló que existe una propuesta de History Channel sobre cómo América Latina combatió a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial; detalló que de concretarse las grabaciones se realizarían por las noches y vería la posibilidad de pedir permiso a sus funciones públicas, sin goce de sueldo, para acudir cuatro días a completar grabaciones en Buenos Aires.

Otro proyecto para la plataforma de streaming podría desprenderse de un cuento de su autoría que no se publicará, pero del cual ya cedió los derechos para su adaptación en serie que podría llevar el nombre de “Llamadas al extranjero por cobrar”.