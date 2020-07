Otorgan el Ribera del Duero a Marcelo Luján

El argentino Marcelo Luján es el ganador de la sexta edición del Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero, con el volumen de cuentos “La claridad”, libro que pronto estará en distribución en México. El premio es convocado por la editorial española Páginas de Espuma y la denominación de origen vitivinícola de Ribera del Duero. El jurado estuvo compuesto por los autores Fernando Aramburu, Clara Obligado y Óscar Esquivias, quienes en marzo pasado deliberaron la obra de los finalistas (además de Marcelo estuvo Magela Baudoin, Mónica Ojeda, Patricia Esteban Erlés y Ricardo Menéndez Salmón).

Desde España, Marcelo platicó sobre esta situación: “El premio se falló el 10 de marzo, hace cuatro meses. El 14 de marzo se decretó el estado de alarma en España. Cambió el mundo, empezó la incertidumbre más absoluta con el premio fallado. Teníamos que mantener silencio. Nos dedicamos a trabajar el libro. Fue muy extraño lo que pasó: había ganado pero no había. Aunque había un acta nadie lo podía decir, en ningún lado estaba. La gente me preguntaba y tenía que decir que todavía no se sabía nada. Hasta que la semana pasada se empezó a confirmar. Volví un poco a la realidad hasta hoy que se hizo público”.

Nacido en Buenos Aires (1973), Marcelo es autor de novelas (como “Subsuelo” y “La mala espera”), cuentos (“En algún cielo” y “El desvío”) y libros de prosa poética (“Pequeños pies ingleses”). Para Luján, recibir el galardón “es un subidón y una locura que te aborda. Tomamos consciencia de que es una realidad. Como autor formo parte del palmarés magnífico que están en Ribera del Duero”.

Antes de Luján el premio lo han recibido los mexicanos Guadalupe Nettel y Antonio Ortuño, los españoles Marcos Giralt Torrente y Javier Sáez de Ibarra, y la argentina Samanta Schweblin.

Marcelo comentó que envió su libro de cuentos poco antes del cierre de la convocatoria: “Salieron las bases y fue una casualidad: encajaba perfecto. Confiaba en el texto, sabía que era un megapremio, pero confiaba mucho en el texto”. El premio incluye la publicación dentro del catálogo de Páginas de Espuma, con un alcance internacional: “Me podrán leer más personas, en Argentina, en México, con Páginas de Espuma como la gran editorial de habla hispana dedicada a nuestro querido género que es el cuento”.

Entre los planes de promoción está una posible visita a Guadalajara, para la Feria Internacional del Libro (si la pandemia lo permite). Por el género, Marcelo se sumaría al programa del Encuentro Internacional de Cuentistas: “Espero y deseo con muchísimo fervor poder viajar a México, especialmente a Guadalajara: estuve en 2014 cuando Argentina fue invitado, me encantó”.

JL