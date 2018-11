Orhan Pamuk, escribe desde su alma melancólica

El barrio Nisantasi de Estambul marcó su obra y es que Orhan Pamuk nació en él, en el seno de una familia acomodada. Siendo joven su idea no estaba encausada a las letras, sino a la arquitectura pero, después de cursar dicha disciplina por tres años, la abandonó para dedicarse a la literatura. En 1977 se graduó en el Instituto de periodismo de la Universidad de Estambul, aunque nunca ejerció la profesión. Entre 1985 y 1988 residió en Nueva York y trabajó como profesor visitante en la Universidad de Columbia mientras su esposa, la historiadora Aylin Türegün, estudiaba allí mismo. Posteriormente, regresó a Estambul.

Sobre su trabajo el escritor ha dicho: “Me acuerdo perfectamente del momento en que quise ser escritor. Fue una tarde de marzo o abril, en la primavera de 1973. Agarré un papel y un bolígrafo y me puse a escribir. Así fue. Recuerdo haber leído ‘El extranjero’, de Camus, y a pesar de que no influyó en mi escritura pensé que me iba a ayudar a ser escritor”. Y sobre el momento en que abandonó la arquitectura: “Yo tendría 23 años y le dije a mi familia y a mis amigos que no iba a ser el arquitecto o pintor que todos ellos querían, sino un novelista. Todos me dijeron que no lo hiciera, que yo no tenía ni idea de la vida. Creo que pensaban que iba a escribir una sola novela. Pero les dije que existían Borges y Kafka, y que ellos tampoco tenían ni idea de la vida... Las novelas, me parece, son una forma inédita de ver la vida. Sólo ahora, después de todo este tiempo, confieso que cuando mi familia me dijo que yo no sabía nada de la vida, tenían razón. En ese momento no sabía nada”.

Aunque su carrera como escritor se inició a finales de los años 70, y su primera novela se publicó en 1982, su obra comenzó a tener repercusión internacional con la novela “El astrólogo y el sultán” (1985), y alcanzó su consagración definitiva con “Me llamo Rojo” (1998), una novela que combina la narración de misterio, la historia de amor y la reflexión filosófica, ambientada en el Estambul del siglo XVI, bajo el reinado del sultán Murad III.

En octubre de 2006 Pamuk ganó el Premio Nobel de Literatura como un escritor que, “en búsqueda del alma melancólica de su ciudad natal, ha encontrado nuevos símbolos para reflejar el choque y la interconexión de las culturas”, según dice el veredicto de la Academia Sueca. Es el primer turco que recibe este galardón. Sus obras han sido traducidas a más de 40 idiomas.