Ópera "Las Horas", la insoportable resignación de vivir

“Este es el mundo y tú vives en él”.

Tres mujeres están unidas en su necesidad de escapar y en el terror de lo que puedan encontrar. La obra transcurre en un día, en una horas, pero en tres épocas diferentes, simultáneamente. Las tres damas pelean contra sus demonios internos y además son atormentadas por sus roles en la sociedad de tres tiempos diferentes.

Espléndido drama del autor Kevin Puts, ganador del Premio Pulitzer, y que tuvo su estreno mundial el pasado fin de semana. Es una potente producción, en la que participan tres grandes del mundo de la ópera: Kelli O’Hara, Joyce DiDonato y Renée Fleming.La historia transcurre en tres lugares y tiempos diferentes, Inglaterra (1923), Los Angeles (1949) y Nueva York (1999). Las personajes son, la escritora Virginia Woolf, Laura Brown y Clarissa. Al inicio, se plantea el contexto de cada una, Clarissa planea una fiesta para su amigo Richard, quien está por recibir un premio. Ella se obsesiona con los preparativos y busca personalmente las flores para decorar su casa.

ESPECIAL/Conjunto Santander

Richard es un antiguo amor y actualmente está gravemente enfermo en su departamento y no quiere ver a nadie.Laura está obsesionada con la lectura, pues dice que en ella se “pierde”, pero también se “encuentra”. Tiene un hijo pequeño y un esposo, que cumple años ese día. Laura no quiere salir de su cama, no quiere llevar a cabo su rol de madre y esposa, prefiere seguir leyendo. Pero, decide hacer de desayunar para su familia.Virginia está obsesionada con su nueva novela. Su esposo está editando las páginas mientras Virginia reflexiona sobre todos los roles que realiza Leonard.

En un momento del día, cada una enfrenta una situación que las pone al borde de la locura. Virginia piensa en regresar a Londres o morir. Laura debe preparar un pastel de cumpleaños para su esposo, y eso la conflictúa al punto del suicidio. Clarissa recuerda sus días felices con Richard y cómo fue que terminaron. Las tres están desesperadas por escapar. Ya en el segundo acto, el drama llega a su punto máximo. Laura deja encargado a su pequeño hijo se alquila una habitación de hotel, con la clara intención de suicidarse tomando pastillas. Virginia sale a caminar y se para frente al río, con la intención de terminar con su vida y Clarissa está indecisa para visitar a Richard, y se queda afuera de su edificio. Ellas saben que alguien va a morir al final del día, pero no saben quién.

Laura regresa a cuidar a su hijo y a preparar el pastel, en un momento dado se deja entrever que abandonó a su familia. Clarissa se decide y visita a Richard y hablan intensamente. Virginia ve el funeral de una alondra, de sus tres sobrinos, y se compara con ella: “las hembras son un poco más opacas… e imitan el canto de otros pájaros, voces que no son suyas, como yo cuando escribo”. Efectivamente hay una muerte, inesperada y lógica, que afecta a las tres mujeres. Richard, el escritor, se arroja desde la ventana de su edificio de departamentos y muere. Resulta que Richard es el hijo de Laura, que fue abandonado cuando era niño. Y Virgina lo vio y lo creo desde su escritorio,a la luz de una vela.Clarissa, Laura y Virginia se sienten solas, y están unidas entre sí, con el dolor,la ansiedad y la desesperación de vivir.

La muerte parece no ser una opción. La aria final habla de la insoportable resignación de vivir, “este es el mundo y tú vives en él”.Una producción destacada de Phelim McDermott, acompañada por el talento de Yannick Nézet-Séguin, a cargo de la orquesta (y de vestimenta informal para romper paradigmas de la música) y una escenografía, vestuario y luces impecables. Una vez más el MET de New York se vistió de manteles largos con una obra que sigue dando mucho de qué hablar.

Para los amantes del drama, el próximo estreno es Fedora, de Umberto Giordano, el próximo 14 de enero. Usted puede ver la transmisión en vivo vía satélite desde la comodidad de las salas del Conjunto de Artes Escénicas Santander, en Belenes. Ahí nos vemos.

FS