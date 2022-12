Rocío Quillahuaman presenta sus “memorias rabiosas”

La ilustradora y animadora Rocío Quillahuaman nació en Lima (Perú), y aunque lleva más de la mitad de su vida en España, los pocos años que la unen a su lugar de procedencia han marcado sus días hasta hoy, lo que le hace afirmar: “Sé que soy marrón y que se me va a reconocer como tal”.

Ahora cuenta su historia, marcada por el racismo y la misoginia, a través de momentos de su infancia y adolescencia en unas “memorias rabiosas”: “Marrón”, su primer libro publicado con la editorial Blackie Books. Quillahuaman, en entrevista, confiesa que, al empezar a escribir, se arrepintió porque fue “un proceso de analizar recuerdos dolorosos”, y se dio cuenta de que “no había pasado página”, que “sólo había escondido la tristeza”. Pero, durante tres años, siguió escribiendo con un objetivo muy claro: “Poder acompañar a todas las personas que tienen una trayectoria parecida a la mía”, explica la ilustradora, que cuenta con más de 180 mil seguidores en Instagram.

“Marrón”, con la llegada de Rocío a España desde Lima con once años como eje conductor, evidencia que la integración de los migrantes es difícil, ya que “la gente siempre te hace saber de una manera u otra, sutil o no sutil, que no eres de aquí”, recuerda.

La artista, de 28 años, define como “estresante” el hecho de sentir que no pertenece a ningún sitio, pero escribiendo el libro ha relativizado este sentimiento y considera que está bien sentir que se es de dos sitios, a la vez que ella no se siente al cien por cien de ninguno.

Rocío habla en el libro del “racismo interiorizado” que “se mete dentro de la piel”, un racismo hacia una misma que “no es voluntario”, y que se articula porque “recibes rechazo y decides rechazarte a ti misma”.