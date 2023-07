El Festival de Ópera de Zapopan, aparejado con el Concurso Internacional de Canto Linus Lerner, se llevará a cabo por primera vez en Zapopan, del 5 al 20 de agosto de este año; con el propósito de estimular el desarrollo de jóvenes cantantes de todo el mundo y promover el canto lírico en el país. Asimismo, el evento es fruto de la conjunción de esfuerzos por parte del Gobierno municipal de Zapopan, la Orquesta Sinfónica del Sur de Arizona, la Arquidiócesis de Guadalajara y el Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO).

De este modo, se persigue acercar la ópera al público mexicano con espectáculos de gran calidad en diversos formatos -recitales, conciertos de gala, eliminatorias del Concurso de Canto y producciones de óperas completas con orquesta en vivo- que, este 2023, tendrán como sede el foro del Centro Cultural Constitución, PALCCO, el ITESO y la Catedral de Guadalajara.

Tradición musical

El director artístico del festival, el maestro Linus Lerner, señaló que esta edición es “una continuación de una serie de festivales, el último de ellos en Baja California Sur; el año pasado no se realizó y buscábamos una ciudad sede. Conseguimos hacerlo ahora en Zapopan, que es espectacular, además cuenta con infraestructura y una tradición en cuanto a hacer música”.

Ahora bien, aclara Lerner, el festival se financia parcialmente a través de donaciones que se hacen a la Orquesta Sinfónica del Sur de Arizona, de la cual es director hoy día, “con la idea de promover la ópera en México, cuyos talentos abundan y sus cantantes profesionales trabajan en todo el mundo. Después de muchos años de colaborar con cantantes en este país, me parece el sitio adecuado y la orquesta que dirijo participa no sólo con recursos para producción sino con músicos que vienen a tocar. No tengo dudas que este es el mejor festival del país para la formación de cantantes”.

Alto nivel

Por otra parte, Andrea Estrada, cantante, productora, gestora cultural y ahora directora del Festival de Ópera Zapopan, dijo a esta casa editorial: “Tuvimos un primer acercamiento con Cultura Zapopan y con ellos hicimos las gestiones, gracias a Cristopher de Alba y Héctor Montes de Oca; al mismo tiempo, contactamos a PALCCO, con Mariel Tinoco; ellos han sido nuestros dos agentes culturales mayores para realizar el festival, aunque también la Compañía Ópera de México, que ha producido las óperas”.

De igual modo, detalla la directora del festival que gracias al apoyo de la Arquidiócesis tapatía y la licenciatura en Gestión Cultural del ITESO, se consiguió apoyo para realizar espectáculos en otros escenarios dentro del Área Metropolitana (AMG) aunque fuera de Zapopan, “con lo que pudimos ampliar el panorama; de hecho, aún esperamos respuesta pero se busca poder realizar la semifinal y final del concurso de canto en el teatro Degollado. En unos días más tendremos la respuesta”.

Esta combinación de esfuerzos es necesaria para un festival que se realiza “con apoyo de todos”, establece Lerner, para apoyar a cantantes, por lo que se trae “a maestros de calidad internacional, que cobran poco pero tienen unas enormes ganas de ayudar y contribuir; el Concurso Linus Lerner, que llega a su octava edición, ha sido de gran beneficio y sus ganadores ahora cuentan con una carrera sólida en el extranjero; es internacional pero participa un 90 por ciento de mexicanos, tan sólo este año se recibieron 157 solicitudes de todo el mundo (y de muy alto nivel)”.

Cabe señalar que el Concurso Internacional de Canto Linus Lerner cuenta con la participación de cantantes, hombres y mujeres de entre 18 y 35 años de edad, profesionales, semiprofesionales o estudiantes de canto de diferentes nacionalidades.

La semifinal y final del concurso tendrá lugar los días 3 y 4 de agosto del presente año en Jalisco, en un lugar aún por definir.

Conoce la programación del Festival de Ópera de Zapopan

Concierto de maestros

F: Sábado 5 de agosto, 19:00 horas.

D: Centro Cultural Constitución (Av. Manuel M. Diéguez 369, Col. Constitución, ZPN). Entrada Libre.

Recital de arias de ópera

F: Viernes 11 de agosto, 19:00 horas.

D: Centro Cultural Constitución (Av. Manuel M. Diéguez 369, Col. Constitución, ZPN). Entrada Libre.

Concierto sacro

F: Sábado 12 de agosto, 20:00 horas.

D: Catedral de Guadalajara (Paseo Fray Antonio Alcalde 10, Centro, GDL). Entrada Libre.

Ópera “Suor Angélica”

F: Martes 15 de agosto, 19:00 horas.

D: Centro Cultural Constitución (Av. Manuel M. Diéguez 369, Col. Constitución, ZPN). Entrada Libre.

Ópera “La flauta mágica”

F: Jueves 17 de agosto, 20:00 horas.

D: PALCCO (Av. Central Guillermo González Camarena 375, Poniente, ZPN). Boletos en taquilla y a través de Boletia.com

Recital de arias de ópera

F: Viernes 18 de agosto, 19:00 horas.

D: ITESO (Periférico Sur 8585, Santa María Tequepexpan, Tlaquepaque). Entrada Libre (previo registro en redes).

Ópera “La Traviata”

F: Sábado 19 de agosto, 19:30 horas.

D: PALCCO (Av. Central Guillermo González Camarena 375, Poniente, ZPN). Boletos en taquilla y a través de Boletia.com

Ópera “La Traviata”

F: Domingo 20 de agosto, 17:00 horas.

D: PALCCO (Av. Central Guillermo González Camarena 375, Poniente, ZPN). Boletos en taquilla y a través de Boletia.com

Ediciones y números

Este festival inició con tres ediciones celebradas en Oaxaca, luego se realizaron cinco en San Luis y una más en La Paz, Baja California Sur, bajo el nombre de Festival de Ópera Sin Límites.

En total, se han presentado en este festival 13 óperas completas con orquesta y producciones profesionales, contando con la participación de 25 docentes nacionales e internacionales, más de mil 200 alumnos activos de 23 países diferentes y más de 10 mil asistentes como público.

Guía de Arte y Cultura

EL INFORMADOR/A. Navarro

Ópera

“Madama Butterfly”

Fechas: Hoy, 18:00 horas; 12 julio, 20:30 horas.

Y 15 julio, 19:30 horas.

Sede: Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Boletos: Desde 400 pesos hasta mil 200 pesos.

Concierto

Grupo Barak regresa a Guadalajara para presentar “Fuego y Poder”.

Fecha: 9 de julio, a las 19:00 horas.

Sede: Teatro Diana (Av. 16 de Septiembre 710

Centro, Guadalajara).

Literatura

Lectura de obra: Efraín Franco Frías.

Fecha: 12 de julio, 11:30 horas. Modalidad: híbrida.

Sede: Salón Shanghái del piso 5 de la Biblioteca Pública del Estado (en Periférico 1695, Belenes en Zapopan, Jalisco).

Transmisión en vivo en:

https://www.facebook.com/centrocarmenbalcells.

ESPECIAL

Teatro

“Híbrido Mostaza”. Teatro Físico + Performance.

Fecha: 14 de julio, 20:30 horas; y el 15 de julio, 19:00 horas.

Sede: Sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Teatro

“¿Duermen los peces?”

Fechas: 15, 16, 22 y 23 de julio, 13:00 horas.

Sede: Sala 4 del Conjunto Santander de Artes Escénicas.