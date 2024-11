Hoy, a las 20:30 horas, y el domingo 24, a las 12:30 horas, en el Teatro Degollado, se desarrollará el Programa 6 de la tercera temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) bajo la batuta de la directora huésped Mariana Martínez, quien además, de manera cotidiana es parte de la alineación como chelista. La maestra ha elegido como repertorio la “Sinfonía número 5” (7) de Emilie Mayer y “La noche de los mayas” de Silvestre Revueltas y José Ives Limantour.

“Me siento emocionada y feliz”, confiesa Mariana en entrevista con EL INFORMADOR, quien recuerda que el maestro José Luis Castillo, director artístico de la OFJ le hizo extensiva la invitación: “Él ya me había invitado a dirigir los conciertos familiares del año pasado, y también lo hice en municipios. Y en esta ocasión me invitó a dirigir en esta temporada y además me dio libertad para elegir el programa”.

Sobre la intención de escoger este repertorio, responde: “La verdad es que quería tocar la obra de alguna mujer y encontré esta sinfonía de Emilie Mayer, que me encantó y atrapó desde que la escuché. Además, me gusta mucho ‘La noche de los mayas’. Y entre tantas obras que uno puede programar, se me vino esta obra que siempre la quise hacer, así que considero que encontré un buen equilibrio para la gente, algo que no conocen, pero que es muy bonito coma la sinfonía de Mayer, así como algo que ya les es familiar como ‘La noche de los mayas’”.

En cuanto a los retos que implica estar al frente de la OFJ, la maestra Martínez, refiere que ella es chelista en la alineación, “en enero cumplo 17 años, y pues es una orquesta que conozco bien; tanto sus aciertos como sus carencias. Y el tema de dirigir a los compañeros a veces es escabroso porque hay de todo, pero como es una alineación que conozco bien, me siento cómoda”.

Mariana refiere que tiene 20 años estudiando dirección. “Y sí me paro ahí a dirigir es porque ya estudié muchísimo para hacerlo y estoy suficientemente preparada para poderme parar”. En ese sentido, refiere que, como esta fue una semana corta (por el día feriado), sólo hubo tres ensayos en lugar de cuatro, pero todo ha fluido bien. “La sinfonía de Mayer es estreno en México y es complicada, pero todo va avanzando muy bien, los ensayos han sido muy efectivos, sin duda será un buen concierto”.

Sobre la autora Emilie Mayer, expresa Mariana que es una autora muy virtuosa. Hay diversa información sobre si su Sinfonía es la número 5 o la número 7, por eso es que también se le conoce como “Sinfonía en fa Menor”. “El contexto de Mayer es interesante, ella nació en 1812, en Alemania. Fue una compositora que tuvo éxito en su tiempo y es considerada la autora más prolífica del periodo del romanticismo. Compuso 20 sonatas para chelo, cosa que se me hace interesante porque tiene menos para violín, que son 10, y eso es raro. Además, tiene ocho sinfonías, música de cámara y más”.

Además, comparte Mariana que esta autora tuvo una vida complicada porque su madre murió cuando tenía dos años y su padre se quitó la vida cuando Emilie tenía 28 años. “Ella se volcó a la composición, se enclaustró a trabajar y por eso hizo mucha música, desgraciadamente se perdió el programar su música a partir del siglo XX. Además, quiero destacar que es una gran compositora equiparable a la calidad de Felix Mendelssohn-Bartholdy y Robert Schumann”. Así que esta es una gran oportunidad para que el público tapatío la conozca.

AGENDA

Jornadas de romanticismo musical

