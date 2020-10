Nobel de Literatura: Debaten en redes si Haruki Murakami merece el premio

Este jueves, la Academia Sueca entregó el Premio Nobel de Literatura a la poeta estadounidense Louise Glück por su “inconfundible voz poética”, sin embargo, a la par de la noticia, en las redes sociales el escritor japonés Haruki Murakami se hizo tendencia por quienes aseguran que él debió de recibir el premio desde hace años.

Con más de ocho mil 600 menciones en Twitter, Murakami fue el centro del diálogo entre usuarios que destacaron su talento para escribir, así como hay otros que aprovecharon el momento para mofarse de la situación.

“La de detractores que tiene Haruki Murakami, para mí de los mejores escritores que hay. Si le dan el tan ansiado Nobel me alegraría lo más grande. (...) De los escritores que más hizo que me enganchara a la lectura en su momento”, “Murakami quitando su foto de perfil en WhatsApp” —acción que simula una molestia o tristeza por parte de los usuarios— y “Murakami: ¿esta vez sí gané el nobel? El Nobel: ¿quieres ver mis tenis? FOSFO FOSFO —tendencia por este video"—. Son algunos comentarios de los usuarios.

