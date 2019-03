Niños ilustran libro en español-zapoteco

Niñas y niños de la comunidad de Juchitán, Oaxaca se acercaron a la vida y obra de la autora istmeña Irma Pineda e hicieron su propia interpretación de los versos mediante sus dibujos y pinturas, mismos que ahora ilustran el libro “Chupa ladxidua’ Dos es mi corazón. Irma Pineda para niños”.

La publicación, que está conformada por 59 fragmentos de poesía de la escritora, es el décimo título de la colección “Poesía para niños”, surgida en 1998 en la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, detalló en un comunicado. Con este libro se pretende acercar a los niños a la obra poética de las autoras y autores mexicanos más importantes del siglo XX y XXI.

“Chupa ladxidua’ Dos es mi corazón” se divide en cinco apartados cuyos temas han sido constantes en la obra de la poeta: la palabra, el pueblo, la maternidad, el exilio y los desaparecidos. Otros de los asuntos retratados por los niños en el libro son la sabiduría de los ancianos, las pérdidas, la tradición oral, el origen de la vida y el respeto por la muerte.

Para Irma Pineda, que su obra forme parte de esta colección resulta sorprendente y enriquecedor pues escribió pensando en un público adulto: “Que los niños hagan esta tarea de lectura, de interpretación y de resignificación con sus dibujos me da mucho gusto porque me ha permitido tener una nueva lectura de mis propios poemas… una era mi mirada cuando los publiqué originalmente y ahora me son devueltos no sólo con dibujos sino con todas las posibilidades de repensar, reimaginar y reinterpretar”.

El lector encontrará la selección de versos en español con su traducción al zapoteco, para luego encontrarse con las ilustraciones (también a dos páginas) de las niñas y niños zapotecos en el primer libro bilingüe de la colección.