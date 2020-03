Niños en casa, padres trabajando

Ante las medidas de suspensión de clases presenciales, pero no de actividades laborales, algunos padres de familia han tenido que dejar a sus hijos al cuidado de familiares o conocidos, pero ¿cómo identificar si el niño está a salvo o está siendo maltratado?

La psicoterapeuta infantil, Andrea Ziri-Castro comparte algunas situaciones de alerta a tener en cuenta. Para la experta no existe una regla de oro que determine sí un niño sufre maltrato en el entorno donde le cuidan, pero sí explica los indicadores que pueden ser focos de atención: Se rehúsa a estar a solas con el cuidador.

* Si el niño expresa que no quiere ir, no le gusta estar con la persona, no le cae bien, se aburre, puede ser una señal de alerta: “Hay que estar atentos, porque si bien es lo que dice, puede que el mayor no le ponga atención y por eso se aburra o es una manera de decir que le violenta, pero el niño no tiene recursos emocionales para decirlo”.

* Tiene sueño inquieto. Si el menor no duerme bien, si no se despierta descansado o al despertar suele platicar sobre pesadillas que tuvo, puede ser un indicador de que algo le es abrumador. La experta explica que si bien los niños pueden tener pesadillas no suelen ser recurrentes ni suelen ser sobre lo mismo.

* Deja de jugar. “Un niño que deja de jugar, ahí hay algo grave que está pasando”.

* Moja la cama. La experta señala que con esta acción se podría hablar de un indicador extremo, y más si ya se había superado esa etapa, por ello se recomienda apoyar al menor y hablar con él para conocer qué le está causando estrés.

* Dibujos: Cualquier expresión artística es una representación de las emociones, pues los dibujos permiten la canalización de las emociones: “Los padres pueden aprovechar los dibujos para ver si alguno les llama la atención; por ejemplo, puede ser una señal que el dibujo esté extremadamente rayado, cargado de colores oscuros o con la hoja saturada de pintura, si esto es recurrente es una señal de alerta”.