El pasado jueves 20 de octubre, el compositor y director de orquesta tapatío, Juan Pablo Contreras, recibió el Vilcek Prize for Creative Promise en la Ciudad de Nueva York, un premio que la Fundación Vilcek otorga anualmente a tres científicos y tres artistas, de origen extranjero y radicados en Estados Unidos, que han construido una carrera excepcional con base en su creatividad; este año, Contreras fue elegido entre 190 candidaturas, al igual que Ruby Ibarra (Filipinas) y Arooj Aftab (Arabia Saudita), cada uno recibió un trofeo y un estímulo de 50 mil dólares.

Contreras es el primer músico mexicano en recibir este galardón de la Vilcek Foundation que, en años anteriores, ha premiado a grandes celebridades de la música clásica como el cellista Yo-Yo Ma y el compositor Osvaldo Golijov. Esta fundación celebra e incentiva a inmigrantes que con su arte o sus contribuciones científicas enriquecen a los Estados Unidos. En entrevista con EL INFORMADOR, el compositor tapatío nos comparte las emociones que llegan a su mente.

—¿Qué importancia guarda este premio en este momento de tu carrera como músico?

—Creo que es el más significativo hasta ahora; no sólo por mi carrera como compositor y director de orquesta, esta fundación premia a inmigrantes que han hecho contribuciones valiosas a los Estados Unidos, y recibir el galardón siendo compositor de música mexicana, es importante porque no he abandonado mis raíces y plasmo mi legado en mi música. Por eso es más significativo. Además, es un honor, esta fundación con 22 años de existencia sólo ha premiado a cuatro músicos con anterioridad, hace ocho años no se premiaba la categoría, y es increíble pertenecer ahora a un grupo de importantes personalidades que lo han recibido, como Yo-Yo Ma.

—¿Qué significa firmar con Universal Music México para la promoción de tu obra?

—Eso fue increíble, porque creo que soy el primer compositor de música clásica que firma Universal Music México. Es excelente pertenecer ahora a una familia con un impacto internacional tan importante y, además, celebro que he tenido hasta ahora libertad creativa total. Lanzaré ahora mi segundo disco -el primero, “Mariachitlán”, estuvo nominado a un Latin Grammy- en el que produzco y dirijo la orquesta. Formé en Guadalajara la Orquesta Latino-Mexicana, con la que grabé el verano pasado en el Conjunto Santander. La mancuerna ha sido increíble para que mi música tenga proyección global y he trabajado con artistas más comerciales, como el grupo Zoé o Danna Paola. Creo que todo esto me enriquece; y cualquier oportunidad para acercar a la gente a la música clásica es bienvenida.

—¿Qué elementos de la tradición musical mexicana son determinantes para tus composiciones?

—Mi música es muy narrativa; entonces, en cada una varía porque se relata algo distinto. Depende de lo que cuento y ahí se buscan las referencias adecuadas para transportar al escucha a esa historia mexicana. Estoy por estrenar una obra llamada “Lucha Libre”, con la Orquesta de Cámara de Los Ángeles, el 11 de diciembre, y ahí me inspiré en las grandes figuras de la lucha, aunque los inventé, y cada uno tiene su propio tema y personalidad. Cada composición me inspira a celebrar nuestras raíces, contar una historia positiva sobre el país e inspirarme en música popular para poder contar esa historia.

—¿Qué proyectos desarrollas en la actualidad?

—Fui seleccionado como uno de seis compositores que elige la Fundación New Music USA, que promueve la música estadounidense. Trabajaré con seis orquestas para escribirles una obra nueva; escribí “MeChicano” para celebrar que obtuve la ciudadanía y quise poner en el escaparate orquestal la música chicana de corte tipo Tigres del Norte, Selena o Ritchie Valens con música de orquesta, que suena como banda chicana; hace poco la estrenó la Filarmónica de Las Vegas y luego viajará con las otras cinco orquestas del proyecto. Habrá conciertos de “Mariachitlán”, tres en Phoenix en noviembre; y la pieza la tocará el 20 de noviembre la Sinfónica del Estado de México, dirigida por Benjamín Suárez.