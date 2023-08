La cantante mexicana, Eugenia León, recién lanzó su nueva placa discográfica “Esperanza”, donde incursiona como compositora en el primer sencillo del álbum, “Navegar”. Al respecto, la estrella habla con EL INFORMADOR sobre el desarrollo de este proyecto donde conecta con sus orígenes, los de la trova y el folclor.

“Estoy estrenando mi disco número 32 en la carrera discográfica que llevo por casi 50 años. Y estoy feliz porque en este álbum me estoy estrenando como compositora de uno de los temas (‘Navegar’) y gracias a esta canción fue que hicimos el resto del disco, con compositores de mi generación, así como con autores contemporáneos”.

La placa incluye piezas como: “No te lo puedo decir”, de Liliana Felipe; “Recuéstate a mi lado”, de Marcial Alejandro; “Reza en Voz Alta”, de Rosalía León; “Agua”, de Rafael Mendoza y “Pequeña Tonada para Zurcir Corazones”, de Frido, entre otros,

“La gente dice que esto es un poco el regreso a mis inicios y es muy posible porque tiene mucho que ver con la trova, algunos compositores (del disco) son muy jóvenes, pero le dan un carácter muy lírico a este proyecto. Sin embargo, le hemos dado un tratamiento más hacia la tradición, hacia el folclor mexicano, se pueden escuchar algunos temas que están más hacia el son jarocho, al son jalisciense y el bolero ranchero, en fin, es un crisol de sentimientos, de música y sonidos regionales”.

Eugenia está satisfecha con el resultado del álbum, “yo espero que la gente lo pueda escuchar y que lo lleve en su corazón. Si les gusta o no les gusta, también se vale, ya está en todas las plataformas. Además, su nombre es muy bello, el título es bastante elocuente porque habla de esa gran fuerza que es la esperanza, esa que nos ayuda a seguir adelante, es un disco muy luminoso en ese sentido”.

Sobre su composición “Navegar”, acota que anteriormente ya había tenido la inquietud de hacer música, pero pensó que no tenía el talento, sin embargo, estando en pandemia, mientras hacía las labores de su casa, llegó a su mente una tonada, que pensaba que era de algún recuerdo de una canción y en realidad era una creación inédita de ella misma.

“Pareciera que la pandemia nos provocó situaciones muy diversas y estando en el encierro igual que todos, sin ayuda en mi casa, estaba trapeando y comencé a tararear una melodía, corrí, tomé el celular y la grabé en 10 minutos. Se la di a Flavio Meneses, quien es el productor de este disco, y él le hizo un arreglo muy lindo de son jarocho. La letra surgió después. La canción ‘Navegar’ es ir hacia adelante, es remar, es tener la fe en lo que tú puedes lograr, persistir y no dejarse derrotar”. Este mensaje no sólo le interesa transmitírselo a las generaciones jóvenes, también a las personas de su edad, “que a veces también nos derrotan las pruebas de la vida como la salud, las circunstancias económicas y los problemas familiares. Así que ‘Navegar’ es la esperanza y la voluntad de ir para adelante”.

Conservar los sonidos

Sobre preservar los sonidos latinoamericanos a pesar de las nuevas corrientes y tendencias, expresa Eugenia que éstas ahora se han diversificado mucho. “En los años 80 era como más difícil que la industria se abriera a expresiones que tienen que ver con nuestra música, casi era más el pop, y no lo sacabas de ahí. Ahora encuentras agrupaciones que están teniendo mucho éxito cantando música regional, la cual también se ha ido diversificando. Yo creo que ya hay más para todos los gustos. A mí me da mucha felicidad que con todos estos años que yo llevo, puedo seguir cantando con mucho entusiasmo, me asombro, aprendo, puedo tener colaboraciones con artistas muy jóvenes y tengo el gusto de tener un público que ya ha pasado las generaciones, a mis conciertos llegan la abuelita, la hija, la nieta y la biznieta y eso a mí me sorprende, pero a la vez me da una alegría enorme”.

Esto también refrenda la trayectoria, la calidad y el compromiso con la música que tiene Eugenia León. “Esto es lo que me ha dado historial, me ha permitido viajar muchísimo representando a México, tengo el gusto de guardar experiencias muy gratas, y también incluso ser conductora de un programa de televisión, eso me da mucha alegría porque me sigue interesando lo que hacen mis colegas y otros artistas de distintos orígenes”.

Resalta que el show “Ven acá” que se transmitió por Canal Once, se está retransmitiendo por el Canal 22. “Hemos terminado la primera temporada y esperamos iniciar con la segunda, además de la mano de esta producción ‘Esperanza’ que me llena de mucha satisfacción”.

Eugenia ya comenzó a presentarse en concierto con este álbum y espera pronto tener la posibilidad de estar en Guadalajara y cantarle en vivo a los tapatíos estos temas. Espera que al público le guste tanto su disco como sucedió con ella.

CT