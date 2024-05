La chelista jalisciense, Belén Ruiz, se encuentra promoviendo su EP, “Anáfora”, un material discográfico que estará disponible en plataformas digitales el próximo 14 de junio, y el cual se centra en explorar las posibilidades expresivas del sonido del violonchelo acústico procesado digitalmente y en implementar el uso de medios electrónicos como recurso para la creación de música original. A través de estos procesos, se integran la interpretación, la composición y la improvisación en una misma práctica musical.

“Este es un EP de música instrumental con violonchelo y medios electrónicos, se trata de cinco canciones originales de mi autoría. Yo como chelista, en años recientes me puse a componer, utilizando medios electrónicos para crear, porque me ayudan a irme grabando para escuchar diferentes capas de violonchelo donde se van complementando unas con otras. Y por otro lado, me gusta mucho jugar a procesar el sonido de este instrumento para que no suene sólo como lo conocemos, sino utilizar diferentes efectos y que se transforme un poco el sonido para que las capas melódicas no suenen exactamente igual”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR, Belén.

Por lo pronto, quienes deseen escuchar este material en vivo, interpretado por Belén, pueden acudir este miércoles 29 de mayo, a las 18:30 horas, al Patio de Danza de la Escuela de Artes Jalisco, en el andador general Carlos Salazar s/n en San Juan de Dios; la entrada es libre. O ir el sábado 1 de junio a las 18:00 horas al Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera en Carretera Chapala-Jocotepec 168, en La Floresta, Ajijic, la entrada también es libre.

Las cinco piezas musicales que integran el EP estuvieron inspiradas en los poemas “En el silencio” de María Cristina Pérez Vizcaíno (1916); “Poema en 5 tiempos” de Rebeca Uribe (1911); “Antes de que muera” de Guadalupe Dueñas (1910); “Eufeba y Nemisa” de Beatriz Ofelia (1911) y “Mar sin orillas” de Olivia Zúñiga (1910). Todas las autoras de los poemas seleccionados son de origen jalisciense y nacieron en la primera mitad del siglo XX.

“Para este EP, conceptualmente hablando, escogí cinco poemas de escritoras jaliscienses, los cuales sirvieron como inspiración para la creación de nueva música. Todas ellas son autoras, que probablemente la mayoría de la gente no conoce y me parecía importante el hacerles un poco de justicia social reconociendo su trabajo más de 100 años después. El EP no es poesía musicalizada, sino que simplemente los poemas sirvieron como punto de partida para la creación”.

Este material se grabó en Fauna Estudio, en la Ciudad de México, durante marzo de 2024. La producción, grabación y mezcla corrió a cargo de Aldo Max y el arte y diseño gráfico fue de Daniela Díaz. Recuerda Belén que aunque tiene muchos años tocando, su proyecto como solista comenzó a trabajarlo desde el año pasado, ya ha lanzado tres sencillos disponibles en plataformas digitales: “Tenue reflejo”, “Cero grados” e “Invierno en Saturno”, “los cuales forman parte de un mini EP que se llama ‘Tránsitos oníricos’”. Además, también está disponible la pieza “Parábolas”, música original del montaje “Duda: Una Parábola”.

La libertad de ser independiente

Belén refiere que ser músico independiente tiene sus importantes retos, “porque además de ser creativo, hay que encontrar personas que crean en tu proyecto, que se suban al barco con un presupuesto que aunque no es el ideal, deciden sumarse. El reto más grande es también llegar al final de tu proyecto con un respaldo poderoso”. Ahora, después de estas presentaciones en Jalisco, buscará promover este EP en otros lugares de la República Mexicana donde sea que se le dé la oportunidad.

Belén, estudió la carrera de técnico en Música en la Universidad de Guadalajara (UdeG), previo a la licenciatura; actualmente, radica en la Ciudad de México desde hace 14 años, ahí estudió la licenciatura en Música e Interpretación, además en los dos últimos años y medio ha estado trabajando en el teatro musical, “no es un proyecto personal mío, pero es lo que me ayuda a sobrevivir y a poder realizar mis proyectos como solista”, finaliza.

Toma nota

Poesía hecha sonidos

Belén Ruiz, en concierto, el miércoles 29 de mayo, a las 18:30 horas, en el Patio de Danza de la Escuela de Artes Jalisco, en San Juan de Dios; entrada libre.

Sábado 1 de junio, a las 18:00 horas, en el Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera, en Carretera Chapala-Jocotepec 168, Ajijic, entrada libre.

CT