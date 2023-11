Con el objetivo de adentrar a la comunidad local y nacional a la danza Butoh -nacida en Japón-, ayer se realizó la presentación de las actividades en torno a “MARES. Encuentro Bienal de Danza Butoh”, surgido en 2017; y este 2023, el evento es organizado por Guadalajara.

El encuentro tiene como propósito enriquecer los procesos formativos a través de una técnica dancística poco explorada en la ciudad, al mismo tiempo que expande la propuesta artística de creadores locales.

Este año el programa está compuesto de dos funciones de danza, una exposición fotográfica y una conferencia. Durante la presentación del programa José Luis Coronado Vázquez, Director de Cultura de Guadalajara, destacó la importancia de integrar diversas disciplinas artísticas en este encuentro, así como la ocasión de que la capital de Jalisco sea sede de la actividad.

“Nos parece muy importante que estas iniciativas tan completas, tan integrales, sigan ocurriendo (…). Este programa en particular me gusta mucho, tiene funciones de danza, tiene algunos talleres, tiene también una exposición. Me parece que es muy importante hacer uso de todas estas diversas manifestaciones, integrar diferentes disciplinas artísticas”, explicó Coronado Vázquez.

El programa de actividades en la edición 2023 integra una exposición fotográfica que ofrece una visión profunda de dos de las obras más icónicas de Tatsumi Hijikata, un destacado artista de vanguardia del siglo XX y creador del Ankoku Butoh.

La muestra “El Butoh de Hijikata: Teatro en el cuerpo”, se inaugura el viernes 24 de noviembre, a las 19:00 horas y estará en exhibición hasta el 31 de enero de 2024, en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG).

Por su parte, Rodrigo Santoscoy, curador de la exposición, habló sobre el archivo fotográfico que se expondrá en el recinto museístico, también conocido como “La Casa de los Perros”.

“Es una muestra relevante para la ciudad porque nos hace pensar muchísimo en cómo las reflexiones de Hijikata en torno a ciertas cuestiones y preocupaciones estéticas, particularmente ejes sobre la masculinidad, siguen cuestionando en la actualidad”, expresó.

De igual forma, el MUPAG será sede de la conferencia gratuita “El movimiento como estado mental”, que reúne a destacados expertos en el campo, incluyendo a Luc Delannoy, Dai Matsuoka, Yuko Kaseki y Guyphytsy Aldalai.

El propósito es reflexionar sobre los vínculos entre el arte y el cuerpo, la mente y el cuerpo, así como la narración corporal y la narración mental; tendrá lugar el sábado 25 de noviembre a las 18:00 horas.

El reconocido bailarín japonés ofrecerá una charla en el MUPAG. CORTESÍA



En movimiento

Las presentaciones de danza se realizarán en el Foro de Arte y Cultura. La primera puesta en escena, “SCORE”, es una colaboración entre Dai Matsuoka, el artista contemporáneo Nobuhiro Shimura y el músico Naoyuki Takeda. Tendrá lugar hoy, 22 de noviembre, a las 20:00 horas.

La segunda presentación, “9 Steps to Dust”, es obra de Yuko Kaseki inspirada en el Kusozu -representaciones gráficas de las nueve etapas de un cadáver en descomposición- se llevará a cabo el 2 de diciembre a las 19:00 horas. Los boletos se pueden adquirir a través de voyalteatro.com o en la taquilla el día del evento.

La directora del encuentro, Guyphytsy Aldalai, explicó que este encuentro busca que todos los involucrados puedan contribuir a que los espacios sedes y el sector cultural se vean fortalecidos.

“Replanteando las lógicas desde las cuales se producen y gestan proyectos, y también poniendo más énfasis en un concepto (…) que son curadurías del cuidado, donde ya no sólo se trata de invitar artistas, de movilizar personas, crear público, sino que realmente se trata, a mi parecer, de generar las condiciones óptimas, por eso hablo del cuidado”, abundó.

En su primera visita a Guadalajara el destacado bailarín japonés Dai Matsuoka, agradeció la invitación a este encuentro, en el que participa con una conferencia y una presentación de danza.

CT