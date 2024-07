Este sábado 13 de julio llegará al Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG) la muestra “Efigie. Fotografía de Cecilia Santos”; la ceremonia de apertura será a las 13:00 horas y está conformada por 34 imágenes.

Cecilia Santos, fotógrafa y gestora cultural, comenzó su travesía en el mundo de la fotografía a los 15 años. En 2004, culminó sus estudios en el Instituto Cultural Cabañas, y desde entonces, ha consolidado su carrera a través de su taller, que comparte con Humberto Baca. Este espacio no sólo ha sido un lugar de creación artística, sino también un punto de encuentro para otros artistas que acuden en busca de sus servicios. Fue en este contexto donde Santos comenzó a capturar retratos de diversos artistas, documentando de manera lúdica y natural el día a día en el taller.

La historia detrás de la muestra “Efigie” es tan fascinante como las fotografías mismas. Santos, al acogerse al régimen de pago en especie, decidió donar algunas de sus obras para saldar sus impuestos. En una de sus visitas al taller, Ricardo Duarte, entonces Director de Cultura de Guadalajara, notó los retratos colgados en las paredes y quedó impresionado. Duarte invitó a Santos a exponer sus obras, reconociendo en esos retratos una captura única de la esencia de los artistas. Así, algunas de estas imágenes llegarán al MUPAG.

“Estas fotos forman parte del acervo del Museo. Les he donado un poco más de 40, pero en esta ocasión se van a exponer 34. Son fotos que van del 2006 a la actualidad, cada año voy incrementando ese acervo, esa colección”, comenta Santos en entrevista con EL INFORMADOR.

Los protagonistas de estas imágenes son artistas plásticos mexicanos o que producen en México, incluyendo figuras destacadas como: Gilberto Aceves Navarro, Federico Silva, Alejandro Colunga, Cornelio García, Gonzalo Lebrija, y artistas más jóvenes como Denise Julieta. “Trato de abarcar artistas que creo es muy importante destacar”, enfatiza Santos.

Alejandro Almanza, artista visual y escultor. CORTESÍA/ MUPAG

Dolores Garnica, la curadora, describió esta muestra como “Fotografías donde la artista de la lente sabe qué sí y qué no: lo que vale la pena ser visto porque decidió no mostrarnos otra vista. Lo que vemos en estos retratos -también lo que no vemos- depende de una decisión artística: manifiesto, técnica y principio que deben asumirse como una creación, nunca como un medio. Ella como creadora”, palabras que Cecilia agradece. “Me encanta que alguien traduzca mis imágenes porque para mí es muy difícil expresarme en palabras. Dolores es una excelente aliada que me ayuda a proyectar un poco mejor mis fotos. De hecho, tuvo la gran idea de que cada retrato esté acompañada de algunas frases de mis experiencias con los artistas o de lo que significan para mí”.

El tema del retrato y el desnudo femenino ha sido central en muchas de las producciones de Santos. Su primera exposición personal, “Copo de piel”, inaugurada en 2005, exploró el cuerpo humano de manera innovadora, descomponiendo y multiplicando las formas a través de juegos visuales con espejos. Desde entonces, su trabajo ha continuado desafiando las percepciones del cuerpo humano y resaltando las características únicas de quienes lo habitan.

En la actualidad, además de su trabajo creativo en fotografía, es cofundadora de Taller de Grabado Chapultepec y Escultórica Monumental.

Alberto Castro Leñero, artista plástico. CORTESÍA/ MUPAG

Toma nota

Rostros conocidos

“Efigie. Fotografía de Cecilia Santos” estará abierta al público hasta el domingo 29 de septiembre de este año; la inauguración del sábado 13 de julio será a las 13:00 horas. El MUPAG, ubicado en Paseo Fray Antonio Alcalde 225, en la Casa de los Perros, en el Centro Histórico, abre sus puertas de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. La entrada es gratuita.

La fotógrafa a detalle

Cecilia Santos ha participado en diversas muestras colectivas como “Mi ciudad” (2004), “Ninfa” (2004), “La lluvia” (2009), “Violentarte” (2010) y “Proyecto 21/21” (2012), entre otras.

El tema del retrato y el desnudo femenino han ocuparon el centro de su producción, y es así como en el 2005 se inauguró su primera exposición personal “Copo de piel”.

CT