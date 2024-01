El pasado 28 de noviembre del 2023 se inauguró la exposición “Formas de habitar el paisaje” de la artista multidisciplinaria, Arcelia Barbero, en el Museo de la Ciudad (Independencia 684), la cual estará abierta al público hasta el próximo 31 de marzo del 2024.

Se trata de una muestra donde el bordado hila los oficios y las actividades que se suceden a diario en una ciudad como Guadalajara, además, también hay hojas secas intervenidas con crochet; están en la exhibición una veintena de piezas.

En entrevista con EL INFORMADOR, la artista originaria de Reynosa, Tamaulipas, quien lleva 20 años viviendo en la Perla Tapatía, comparte que este proyecto lo comenzó a desarrollar en el 2020 cuando estaba presente la pandemia: “Este es un retrato de las personas y sus oficios, quienes habitan la calle, como los barrenderos y los cartoneros, pero también los indigentes y los migrantes, toda una serie de personajes que de un tiempo acá se han hecho más presentes y que se ven repetidos en muchos sitios de la ciudad”.

Cuando comenzó a trabajar en este concepto artístico, recuerda, el punto de partida no fueron los oficios, sino pensando en la gente que transita la vía pública, “cuando nos encerraron porque no se podía salir (por la pandemia) en la primera oportunidad que tuve libremente de trasladarme caminando a un sitio, me di cuenta que la mayoría de las personas que estaban en la calle eran barrenderos y recolectores de basura. Y desde ahí comencé a hacer una reflexión de quiénes no tenían el privilegio de quedarse en casa, desde entonces he estado recolectando más personajes”.

Esta muestra en el Museo de la Ciudad ya es la tercera presentación que Arcelia hace de este proyecto, en 2022 la exhibió por primera vez en la galería Distrito 350 y a inicios del 2023 la llevó a Puerto Vallarta en colaboración con la misma galería, en todas han habido diferentes piezas “y cada vez surgen más (el proyecto continúa desarrollándose), porque hay más personajes, los cuales también me hablan de un contexto social, cultural e histórico. Por ejemplo, en una de las mantas grandes (de la exposición) hay personajes con cubrebocas, los cuales surgieron al inicio de la pandemia, pero conforme avanza el tiempo, ya hay otros personajes que no los usan porque aparentemente ya no estamos en pandemia”.

Todos los materiales con los que Arcelia trabaja este proyecto son de fibras naturales. El público sólo ve a los personajes en las mantas que son el lienzo, “ausento el paisaje justamente para imaginarlo, pues así puede visualizar el contexto y dónde está representado”. Sobre las hojas secas intervenidas con crochet, explica: “Este es un tejido con gancho y las hojas las recolecto en mis caminatas, suelo caminar todos los días y desde ahí es el punto de partida de mi proceso creativo, vivo en una zona céntrica que me permite acercarme a cualquier sitio de manera muy fácil y esto me da el espacio para detenerme a observar y recolectar muchas cosas, como las hojas, a las que les doy un tratamiento especial para poderlas preservar y poder trabajar con ellas fácilmente”.

Desde niña, con su abuelita, Arcelia aprendió a tejer y el bordado lo aprendió ya siendo más grande. “No hay una herencia familiar, y tampoco lo aprendí en la primaria o secundaria, lo desarrollé por curiosidad, tenía una marca de ropa hace 15 años y en ese momento decidí experimentar con las texturas, explorando materiales y acercándome a personas que sabían bordar, mayormente gente mayor que yo, y a partir de ahí desarrollé mis propios proyectos”. Refiere que es una mujer muy autodidacta.

Señala que tiene nueve años dedicándose profesionalmente a desarrollar sus propuestas creativas desde el bordado, pero desde hace 15 años trabaja con técnicas textiles y fibras. Arcelia también hace pintura, grabado y serigrafía, pero la técnica que más le gusta es el bordado.

Finalmente, Arcelia será parte de una muestra colectiva en marzo próximo, presentará un proyecto que desarrolló el año pasado en una residencia en Oaxaca donde trabajó en telar de pedal, “estoy también aprendiendo esas técnicas de telar de pedal y de cintura que son muy difíciles, pero están bastante interesantes, soy muy principiante, pero quiero ir explorando esa parte”.

La artista ha estado desde siempre muy cercana al arte, comenzó en la carrera de teatro, pero no la culminó, se ha dedicado más al diseño y las artes textiles de manera autodidacta. Los horarios para acudir a ver “Formas de habitar el paisaje” en el Museo de la Ciudad son de martes a sábado de 10:00 de la mañana a 17:00 horas y los domingos de 10:00 de la mañana a 15:00 horas.

CT