Museo de Artes Populares, con aire alemán

Del lunes 15 de octubre al sábado 20, el Museo de Artes Populares, en la calle San Felipe 211 (zona Centro) presentará “La semana alemana” con una serie de actividades para conocer un poco más la cultura de este país en cuanto a tradiciones, costumbres y gastronomía se refiere, como lo explica Francisco Galindo Rizo, director del recinto.

“La base del Museo de Artes Populares es dar a conocer la cultura popular. Entonces, traer otros países nos enriquece a todos para conocernos más, nuestras similitudes, pero también nuestras diferencias que a veces son grandes. Celebrando toda esta situación de comunidad, decidimos invitar en esta ocasión a Alemania y que nos trajera todo lo que tiene de su enorme riqueza cultural”.

Este lunes inauguran a las 20:00 horas con dos exposiciones “El arte popular” y “Las dos Alemanias” con la presentación del grupo Preskit Yubarta y el director Joaquín Trejo Gómez. También habrá una degustación gastronómica alemana.

“La primera expo tiene que ver con la cultura popular de ellos, desde vestimentas, productos comestibles, tradiciones, artesanías, el futbol y la cerveza. La segunda es una exposición infográfica desde la Segunda Guerra Mundial con la separación en dos de Alemania y su transición hasta su unificación y su pase a integrar la Comunidad Europea”. Estas muestras en específico durarán aproximadamente un mes.

El martes 16 tendrán la charla “La reunificación alemana” con la doctora Laura Ibarra García, directora del CUCSH. El miércoles 17 harán la proyección y charla de cine “Phoenix” del director Christian Petzold y estará presente la doctora Fabiola Alcalá, profesora de cine del ITESO.

El Museo de Artes Populares en cada edición hace “La Semana Iberoamericana” a partir del 12 de octubre, explica Francisco, “lo hacemos con el fin de celebrar la hispanidad y la amistad entre todas las naciones, pero como ya está por terminar la administración, ya no se pudo dar la coyuntura, pero no quisimos dejar pasar el invitar a un país (en este caso Alemania) que no es ibérico o latino, pero que con él quisimos seguir la tradición”.

El jueves 18 se hará la lectura escénica “Cati Hermann”; el viernes 19 se realizará un concierto con la Orquesta de Cámara de Zapopan, cuyo director es Allen Vladimir Gómez y el sábado 20 el grupo Latiendo Teatro presentará un cuento para niños.

Integran a la comunidad

Theresa König, asistente Cultural del Bezirk Centro-Goethe, explica que varios alemanes que radican en Guadalajara y que son parte de la actividad cultural y académica de ésta, reunieron varias piezas de su país para acercarlas al público y que puedan sentir esa conexión con Alemania.

“Nosotros como escuela ya estábamos haciendo varios eventos culturales, para nosotros es importante dar a conocer la cultura alemana sobre todo en el Centro de la ciudad, porque anteriormente habíamos hecho estos eventos en nuestras escuelas y otros sitios, pero queríamos llevar esto al Museo de Artes Populares donde normalmente los visitantes no piensan que encontrarán algo sobre la cultura de nuestro país, eso se me hace muy interesante”.

“Cundo nos preguntó Francisco si teníamos objetos de Alemania, nos pareció interesante también porque yo no recordaba tener algún objeto de mi país aquí, preguntamos a mucha gente, busqué en mi casa y al final cada quien sí encontró algo, fue interesante esa experiencia de que entre nosotros sí tenemos muchas cosas aquí de nuestra cultura y nos da mucho gusto compartirlo y a lo mejor mostrar que no somos tan diferentes”.

Se dice que Alemania está muy lejos, comparte que los mexicanos tienen ciertas imágenes en la mente sobre esta nación, “pero en lo cotidiano, con estos objetos, nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en común”, finaliza.