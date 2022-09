“Olas de Luz”, a inaugurarse hoy 21 de septiembre a las 18:00 horas en la Sala María Izquierdo del Museo Regional, es una exposición temporal colectiva de mujeres, que tiene como particularidad reunir a artistas plásticas y poetas de diferentes generaciones. Bajo la curaduría de Patricia Velasco, la muestra busca compaginar las variadas técnicas de la plástica con los registros y tonos de la poesía.

En entrevista con EL INFORMADOR, la curadora de la muestra destaca que juntas, las artistas entretejen un discurso, que “sustrae la esencia de las cuatro olas del feminismo”, para armonizarlo con las enseñanzas de Virginia Woolf y Simone de Beauvoir, a través de “la generosidad del arte” y, de esta manera, se crea “un discurso que sobrepasa la forma, en todas sus acepciones, así como cualquier postura en torno al tema, promoviendo la vinculación de las mujeres en el hermanamiento colectivo”.

Refiere la escritora que tiene “una formación feminista por herencia —mi madre, Patricia Medina, lo es— pero, sobre todo ahora, los discursos se encuentran muy radicalizados porque tenemos acceso a redes sociales y a expresar nuestros puntos de vista muy abiertamente; y a veces no es tan fácil empatarlos, a pesar de que la finalidad sea la misma, las formas se vuelven controversiales muchas veces”.

En ese contexto, explica, “pienso que el arte es el idioma más generoso que tenemos los seres humanos para comunicarnos con los demás; yo tenía desarrollando esta idea cuando asistí al Museo Regional a ver una exposición de mujeres en la Sala María Izquierdo, y deseé la posibilidad de un discurso que nos hermanara. Comencé a trabajar la cuestión de las artes plásticas como medio para comunicarnos a través de la imagen, y esta otra abstracción que es la poesía. Así, empaté ambos lenguajes en un proyecto que presenté a la titular del museo”.

Cabe recordar que María Cenobia Izquierdo Gutiérrez fue una pintora mexicana y una de las primeras mujeres en exponer sus obras fuera de México, en 1930.

Empatar dos lenguajes

Velasco hizo una convocatoria entre 25 artistas plásticas cuyo trabajo conocía bien, y de ellas respondieron 14, “fueron un poco más, pero había complicaciones de residencia o premura, y el calendario del museo es muy riguroso. Pensé que era poco tiempo para lo que implicaba; se concretó con 14 y en una reunión les comenté la propuesta de unir las cuatro olas del feminismo a través del lenguaje de la plástica y la poesía”.

Enfatiza durante la charla con este medio que “la diversidad de técnica” no fue problema, “precisamente de eso de trata; no todas las mujeres somos iguales ni tenemos los mismos intereses, pero tenemos un lenguaje común; somos mujeres. La idea fue que propusieran una obra y yo iba a empatarla con la poesía”.

La también poeta comenta que “hubo artistas que me pidieron en particular un texto con el que se identificaban, y se respetó, porque se trataba de que sintieran que comulgaban con el poema y (a su vez) la poesía comulgando con su obra. En otros casos, lo hice yo; comenté el proyecto con las poetas y pedí que compartieran un texto compatible con el tema, algo que fue mágico, porque hubo una gran coincidencia a pesar de los tratamientos diferentes, que es el espíritu que se pretende proyectar con esta exposición”.

Honrada y comprometida

Velasco trabajará en coordinación con los museógrafos del recinto en el montaje, y aclara que “lo que hice fue una propuesta de orden porque me interesó el orden cronológico en la exhibición de la obra, tenemos artistas desde quien nació en 1947 hasta 1983, la más joven, porque la representación de las olas del feminismo es importante, la evolución de las proyecciones íntimas en este desarrollo”.

Para la curadora es la primera vez que se involucra en un proyecto de estas características, “amo y admiro el arte, he organizado subastas, por eso he tenido oportunidad de acercarme a él; ahora, en este caso yo no tenía la intención de nada, sólo propuse el proyecto y me siento honrada y nerviosa. Estas mujeres han tenido un gran acompañamiento para conmigo, y eso lo agradezco mucho, porque son artistas de un discurso muy consolidado, por trayectoria y talento. Me siento honrada y comprometida”.

Lo básico

No dejes pasar las "Olas de luz"

Inauguración : Hoy, miércoles 21 de septiembre, a las 18:00 horas.

: Hoy, miércoles 21 de septiembre, a las 18:00 horas. Sede : Sala María Izquierdo del Museo Regional de Guadalajara (Liceo 60, Centro Histórico). Permanecerá hasta el 25 de noviembre de 2022.

: Sala María Izquierdo del Museo Regional de Guadalajara (Liceo 60, Centro Histórico). Permanecerá hasta el 25 de noviembre de 2022. Obra plástica : Carmen Alarcón, Carmen Bordes, Sandra Carvajal, Rocío Coffeen, Anna Cooke, Patricia García, Toni Guerra, Dulce Luna, Lili Luna, Edith Reynoso, Rocío Sáenz, Marcela Serna, Lucía Torres y Lala Trewick.

: Carmen Alarcón, Carmen Bordes, Sandra Carvajal, Rocío Coffeen, Anna Cooke, Patricia García, Toni Guerra, Dulce Luna, Lili Luna, Edith Reynoso, Rocío Sáenz, Marcela Serna, Lucía Torres y Lala Trewick. Poesía : Catalina Guerra, Laura Solórzano, Patricia Medina, Karla Sandomingo, Fanny Enrigue, Mariana Pérez Villoro, Tanya Cosío, Guadalupe Morfín Otero, Carmen Villoro, Sofía Cham, Abril Medina, Sylvia Plath, Iliana Hernández Arce y Eliana Villanueva.

: Catalina Guerra, Laura Solórzano, Patricia Medina, Karla Sandomingo, Fanny Enrigue, Mariana Pérez Villoro, Tanya Cosío, Guadalupe Morfín Otero, Carmen Villoro, Sofía Cham, Abril Medina, Sylvia Plath, Iliana Hernández Arce y Eliana Villanueva. Curaduría : Patricia Velasco.

: Patricia Velasco. Consulta la cartelera de actividades agendadas por la dirección de Cultura Zapopan, visita las redes sociales oficiales y el portal oficial del Gobierno de Zapopan en www.zapopan.gob.mx

CT