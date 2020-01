Mujeres en retrospectiva

Gabriela Arévalo. “Las ideas me brincaban como grillos y soñé que estaba en un tren y en cada vagón encontraba un paisaje diferente de distintos viajes que he hecho en mi vida. A estas piezas las llamo ‘El tren de mis recuerdos’, porque me brincaron cosas sobre mis viajes en Praga en la Calle de los Alquimistas o de París, donde viví algunos años. A mí me gustaba mucho el tren en México, cuando lo había, me encantaba hacer viajes en tren y recordé eso”.