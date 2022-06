“Morir matando”, novela póstuma y atípica de F.G. Haghenbeck

Por estos días ha aparecido la novela “Morir matando” (Océano, 2022), obra póstuma del escritor mexicano F.G. Haghenbeck (1965-2021), quien la dejó lista para publicarse antes de su repentino deceso por COVID-19, no sin dejar anotado que la realidad del país le había alcanzado al fin y, para quien se acerque a estas páginas, no será sorpresa encontrar situaciones vinculadas con la violencia actual en México y los intricados tentáculos que corrompen desde los estratos sociales más bajos hasta las altas esferas políticas y empresariales.

En esta historia, todo se desencadena a partir de una masacre que, de un día para otro, se torna una sensación en los medios para, después, encaminarse al olvido; aunque algo no está bien en la versión oficial de los hechos, algunos datos no cuadran y los asesinos han dejado ir viva a una niña. Así, Damián entra en escena, un sicario que parece no tener vela en el entierro pero a quien encargan cuidar a la pequeña y con ella viajará por el territorio de un país lleno de asesinos, empresarios sin escrúpulos, lavadores de dinero, funcionarios coludidos y periodistas cómplices (lo normal, pues).

Emocionante y llena de acción

En entrevista con EL INFORMADOR, el editor en jefe de Editorial Océano, Pablo Martínez, refiere que “varios meses después de su fallecimiento, recibimos un comunicado de su agente literario donde nos explicaba lo ocurrido: se trata de una novela en la que el autor trabajó varios años, y en la nota final declara que tuvo que ‘sacar la historia con tirabuzón’ y, al final, lo que encontramos es que el libro estaba terminado, al menos como borrador”.

De esta forma, la novela -dice el editor- “estaba completa en la trama, tenía un final redondo, y aunque había detalles a corregir, no había que hacer trabajo de reconstrucción ni adaptar un final que no existiera o seccionar por fragmentos, el libro se podía publicar y, como todas las novelas de él, es emocionante, ágil y llena de acción”.

De acuerdo con el editor en jefe de Editorial Océano, Pablo Martínez, la novela “estaba completa en la trama, tenía un final redondo”. ESPECIAL

Ambientada en época actual

Así las cosas, entre las “gratas sorpresas” halladas con “Morir matando”, destaca Martínez, “fue encontrar la novela muy redonda; luego, que se trata de una narración un poco atípica para él, porque habla mucho del México contemporáneo y su historia de violencia reciente”.

Con todo, el editor no calificaría esta novela como “testamento literario” de Haghenbeck, “más bien, como historia póstuma es un cierre interesantísimo para su carrera, porque sale un poco de lo que, superficialmente, se esperaría de sus libros. Esto, porque uno creería que se trata de una novela histórica, una muy realista pero no vinculada a la historia reciente, o que habría elementos sobrenaturales, pero nada de eso, está ambientada en nuestra época, se ubica en el México contemporáneo”.

Un ojo crítico

De esta forma, recuerda Martínez, la expresión que el autor utiliza en las notas finales del libro es “la realidad me alcanzó” y, en ese sentido, “supe que tenía que hablar de este país que nadie entiende pero del que todos opinan”; por esta razón, aunque no lo pareciera, el editor asegura que Haghenbeck era “un escritor político, consciente de nuestra realidad y de que no se podía callar”.

Dueño de “una ética de trabajo espectacular”, Francisco Haghenbeck fue un autor “con gran ánimo, que todo lo encaraba con mucha energía, tenía un gran sentido del humor detrás del cual siempre había un ojo crítico que se posaba sobre todo: la cultura, la política, la realidad social, todo lo cual estaba siempre en su cabeza. Si a eso sumamos su enorme y constante curiosidad, lo que hacía siempre estaba enriquecido por su experiencia”.

TOMA NOTA

Sobre el autor

F.G. Haghenbeck (Ciudad de México, 1965-Tehuacán, 2021). Fue novelista y escritor de cómic. Publicó, entre otras, las novelas ‘El libro secreto de Frida Kahlo’, ‘Deidades menores’, ‘Trago amargo’, ‘El caso tequila’, ‘Por un puñado de balas’, ‘Apesta a teen spirit’, ‘Querubines en el infierno’, ‘Matemáticas para las hadas’ y ‘El diablo me obligó’, adaptada para Netflix como ‘Diablero’. Ganador -entre otros- del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero (2014).