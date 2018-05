Montserrat Moragrega presenta "El Abuso, ¿por qué no me ama?"

Las relaciones humanas suelen ser complejas y en la convivencia a menudo salen a la luz juegos de poder que tienen que ver con el control, el abuso y la codependencia; en ese sentido, la escritora Montserrat Moragrega se interesó en desarrollar textos que aborden estas problemáticas donde siempre hay una víctima y un victimario. Ahora mismo está promocionando el libro “El Abuso, ¿por qué no me ama?”, disponible en Amazon.

“La idea, en un inicio, era hacer un libro sobre el abuso, el control y la codependencia, pero después me di cuenta que cada uno de ellos era muy importante y lo dividí en una trilogía. Ahora están a la venta ‘El Control’ y ‘El Abuso’, y ‘Codependencia’ ya está en edición. Lo que tienen en común los tres es la pregunta: ¿por qué no me ama?, donde en cualquiera de estas situaciones, mata la posibilidad del amor”.

A partir de estudiar el diplomado de “Adicciones, Bulimia, Anorexia y Codependencia”, en el ITESO, la autora se enfocó en el último tópico. “Se me hace increíble cómo puedes estar en una relación negativa que te está haciendo daño y quedarte; pero más me llamó la atención cuando me di cuenta que en México no había nada escrito en relación con el tema, todos los libros los tenías que traer de Estados Unidos, en inglés; hay algo de España, pero en el país nada y casualmente cuando sacamos el primer libro, antes de que saliera el mío, salió en la TV otra persona que había publicado un texto sobre codependencia, ahora sí que nos leímos las mentes”.

Sin prejuicios

Un punto muy interesante del texto es el abordaje de la autora sobre el abusado y el abusador sin ningún prejuicio y sin otorgar mayor importancia a uno sobre otro. Igualmente, el libro sirve como un espejo para los lectores que se encuentran en una relación conflictiva; así, a través de ejemplos, será claro lograr la identificación del rol que cada individuo realiza en pareja.

Montserrat agrega una serie de elementos que ponen sobre la mesa los conflictos y las dudas por las que atraviesa la víctima, pero también las complejidades a las que se ve enfrentado el abusador; por ejemplo, cuando éste se aleja del poder que ejerce sobre el otro, se descubriría como una persona vulnerada que utiliza el recurso del hostigamiento como medio de supervivencia.

“Vienen muchas historias de mujeres y hombres que han vivido codependencias y es más que nada recabado de terapias grupales, es información que obtuve de ahí. Tengo mucho apoyo de Manon Vachez, quien hace el prólogo y tiene una clínica para tratar adicciones y codependencia. Casualmente las características de un abusador son muy similares a las de muchos adictos, igual que sucede en la codependencia”.

La autora destaca que si bien la víctima puede reconocer en la situación en la que está, el victimario también. “Tarda más en darse cuenta el que está enfermo de controlar o de abusar, que el que está del otro lado porque sufre más”. Señala Moragrega que para comenzar con un cambio, las personas que se encuentran inmersas en estas relaciones de abuso y de poder, tiene que darse cuenta del problema, asumirlo y entonces buscar alternativas para salir del círculo.