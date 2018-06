Migraciones y luchas sociales en los versos de Pablo Piceno

El poeta Pablo Piceno Hernández (1990) fue declarado ganador del Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino en su edición 2018 (reconocimiento otorgado por la Secretaría de Cultura Federal y la Secretaría de Cultura de Jalisco), por su poemario “La castellane errante”, firmado con el pseudónimo de “Marúa Nativa Tegui”.

El jurado estuvo conformado por Claudina Domingo (poeta y narradora), Luis Cortés Bargalló (poeta, traductor y editor) y José Homero (poeta, narrador, ensayista, editor, traductor y videasta). Mientras que la obra literaria tiene como personaje central al futbolista Zinedin Zidane y su historia como el hijo de un migrante en Francia. Con esto, señala Piceno, hace un relato de las crisis migratorias en Europa y la guerra de liberación argelina y las compara con las luchas y consecuencias de las guerras de independencia de América Latina, desde la figura del libertador latinoamericano José Juan Vázquez.

El acta que lo acredita como ganador dictamina una variedad de registros estilísticos, tema del que habla el autor: “Es de poesía, pero es bastante narrativo; en algunos puntos, ensayístico. Intenta reproducir un recurso retórico, fabulado. Viene ese soporte en la superficie, el del relato histórico, ensayístico, reflexivo entorno a diferentes problemas que también menciona el acta”. Igualmente, hay otro registro narrativo, pues también “es una crónica deportiva, relato de jugadas, como si fuera un cronista de un partido. Hay momentos bastante líricos también”.

Reivindicación de pueblos oprimidos

Sobre las problemáticas incluidas en la trama, el poeta afirma que están ligadas a la globalización, como la migración, la pobreza generada por el capitalismo salvaje o la marginalidad dentro de la sociedad: “Hacia el final del libro se intenta sintetizar los propósitos, la reivindicación de los pueblos oprimidos. Hay otros momentos en lo que es básicamente sentencias, frases bastante sencillas que están alejadas de lo barroco”.

Sobre esa preocupación por reflejar la realidad a través de los versos, agrega: “Creo que si bien la poesía, como el arte, primero es imposible de canjear. Es inútil, en el mejor de los sentidos: no se puede vender, no se puede capitalizar. Su fin es lúdico, estético, epifánico como la demostración del ser o de la existencia. Pero a la vez creo que con todo eso la poesía y el poeta tienen un imperativo moral, ético, que pesa sobre ellos… Estamos en la época en donde hay más desplazados en el mundo, más que en la Segunda Guerra Mundial. Están los problemas sobre los pueblos originarios, que me tocó ver en la Amazona Peruana, donde viví un rato, o en los barrios marginados al sur de Veracruz”.

De alguna manera, tocar estos temas es algo que Piceno ya había hecho en sus publicaciones anteriores, como en el poemario que lanzó en formato de libro electrónico con el título “Parusía de los muertos”, sobre los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. También ha escrito sobre futbol, específicamente de Ronaldo (el futbolista brasileño): “Sin embargo, el tema central es más el cuerpo, la sexualidad, la violencia que se ejerce sobre el cuerpo de diferentes maneras”.

‘Un buen certamen’

Del premio en particular, el autor cuenta que lo sigue desde hace por lo menos un decenio, tiempo en el que le ha parecido un buen certamen tanto por los jóvenes poetas premiados como por los jurados. De los tres que eligieron su poemario, afirma sentirse gratamente sorprendido.

El Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino contempla la publicación de la obra con la Editorial Tierra Adentro (además de 100 mil pesos), oportunidad que representa para el escritor tener un mayor número de lectores: “Cuando uno escribe quiere ser leído porque piensa que tiene algo que decir, te engañaría si te digo que yo escribo para sólo leerme yo mismo, mejor me llevo las cosas”.