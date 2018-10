Maryse Condé gana premio Nobel alternativo de Literatura

La escritora Maryse Condé ganó el llamado Premio Nobel alternativo de Literatura, establecido por un grupo de más de 100 figuras culturales suecas, luego que se suspendió este año la entrega del máximo galardón de las letras universales.

Conocido también como Nuevo Premio de Literatura, este galardón está acompañado por 112 mil dólares, mientras el premio Nobel de Literatura otorga un millón de dólares.

Condé es autora entre otras novelas de "I, Tituba: Black Witch of Salem", una novela histórica sobre una mujer negra condenada durante los juicios de brujas de Salem; "Segu", ambientada en el África occidental del siglo XVIII; "Windward Heights", una recreación caribeña de "Wuthering Heights" (Cumbre Borrascosas)

"Es imposible leer sus novelas y no alejarse de ellas con una comprensión más triste y estimulante del corazón humano, en todas sus complejidades secretas, sus contradicciones y maravillas", escribió Howard Frank Mosher en su reseña de "Yo, Tituba "para The New York Times en 1992.

Nacida como la última de ocho hijos en 1937 en Pointe-à-Pitre, isla Guadalupe, en el Caribe, Condé, quien escribe en francés, quería ser escritora desde que se encontró con "Wuthering Heights" de Emily Brontë cuando era niña.

"Decidí que un día escribiría un libro tan poderoso y hermoso", dijo en un correo electrónico. Sin embargo, no publicó su primera novela hasta que tenía casi 40 años, porque "no confiaba en mí misma y no me atreví a presentar mis escritos al mundo exterior".

Este premio, escribió ella, será "bueno para mi moral", reportó este viernes el diario The New York Times.

Los otros dos finalistas fueron el escritor británico de cómics y fantasía Neil Gaiman, y la novelista vietnamita-canadiense Kim Thuy Ly Thanh, que publica como Kim Thuy.

Este galardón internacional de nueva creación, cuyo ganador se anunció este viernes en Estocolmo, y aspira a llenar, al menos por un año, el hueco dejado por el Nobel de Literatura, suspendido por primera vez en casi siete décadas.

El Nuevo Premio de la Academia en Literatura difiere del Nobel en varias formas: en lugar de las deliberaciones enclaustradas, este galardón fue seleccionado por una mezcla de bibliotecarios, lectores y jueces.

Los bibliotecarios suecos nominaron la primera ronda de contendientes, una encuesta pública a continuación, y el ganador final fue seleccionado por un panel de expertos encabezado por la editora Ann Palsson.

Un cuarto finalista fue el célebre escritor japonés Haruki Murakami, el único de los cuatro considerado un candidato regular al Nobel (según los sitios web de apuestas), pero pidió que se retirara su postulación porque deseaba "concentrarse en sus escritos, lejos de la atención de los medios".

Tal vez en respuesta a la crisis de conducta sexual inapropiada dentro de la Academia Sueca, responsable de entregar el premio Nobel de Literatura, se incorporó una medida de igualdad de género en el proceso: dos hombre y dos mujeres.

"Para mí, este premio es muy valioso porque proviene del movimiento de ciudadanos", señaló Ly Thanh en una entrevista telefónica el martes.

"No es una estructura, una organización, algo que se establece. Es una reacción de la población ", comentó Ly Thanh, quien dudaba que hubiera sido nominada para un Premio Nobel.

El premio de la Nueva Academia también se distingue por incluir autores de géneros populares: por ejemplo, novelistas de fantasía como J.K. Rowling, nominado por los bibliotecarios en la primera ronda, y Gaiman, que es poco probable que alguna vez ganen el Nobel.

Gaiman elogió el galardón por su "voluntad de ver quiénes son los escritores que están siendo leídos, quienes están haciendo un trabajo de calidad y quienes, en cualquier departamento en el que se encuentren, están cambiando el mundo y mejorando la vida de las personas".

Agregó que Rowling "ha tenido más impacto en más vidas, sospecho, en las últimas dos décadas, que prácticamente cualquier escritor que haya ganado el Premio Nobel de Literatura de la historia".

El nuevo galardón ha recibido algunas críticas en Suecia por una falta de seriedad percibida.

