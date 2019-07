Martí Gutiérrez, un bailarín de oro

Posicionarse como uno de los grandes bailarines mexicanos es la meta que tiene Martí Gutiérrez, joven de 16 años que ha forjado una carrera que cada vez se proyecta a las grandes ligas internacionales.

De regreso a casa, al Ballet de Cámara de Jalisco en Guadalajara, Martí Gutiérrez alista una gala especial para recaudar fondos que lo ayuden a seguir con su carrera en instituciones como en la Escuela Nacional de Ballet “Fernando Alonso” de Cuba, en donde ha cautivado por la belleza y precisión de su danza para hacerlo merecedor al máximo distintivo, la medalla de oro, que el centro artístico otorga a sus más grandes talentos en formación durante el XV Concurso Internacional de Estudiantes de Ballet celebrado en La Habana.

“Es la medalla de oro y lo sorprendente también es que la gané yo siendo extranjero en esa escuela en Cuba, eso habla mucho de la formación que he tenido. Creo que todo ha contribuido desde mi preparación en el Ballet de Cámara Jalisco, en el que trabajé durante muchos años y eso se nota en Cuba, me he formado como un bailarín limpio y con técnica”.

Será el 2 de agosto en el Centro Cultural Constitución de Zapopan, donde Martí Gutiérrez se presente en Guadalajara junto a un acto especial que su alma mater, el Ballet de Cámara de Jalisco, compartirá para reforzar el apoyo y compromiso que desde su trinchera aporta a la danza y cultura mexicana bajo la dirección de la directora Lucía Arce y la maestra Eli Torres.

“Es una gala en la que participaré junto al Ballet de Cámara de Jalisco, en la que se recaudarán fondos a mi beneficio para continuar con mis estudios en Cuba. Desde hace mucho empecé mi historia con Cuba y me enamoré de la escuela, hicimos lo posible para que pudiera entrar y desde entonces ya tengo un año preparándome muchísimo, apliqué al concurso y logré ese premio”.

Martí Gutiérrez señala que desde pequeño tuvo un fuerte acercamiento a la danza y la cultura por impulso familiar y con los años comprendió que escoger a esta vocación como profesión sería un reto que hoy en día lo proyecta a ser uno de los bailarines más destacados de la escena contemporánea de México.

Lo lleva en la sangre

El bailarín Martí Gutiérrez obtuvo recientemente la medalla de oro que entrega la Escuela Nacional de Ballet “Fernando Alonso” de Cuba. EL INFORMADOR / E. Barrerra

“Desde los tres años comencé en el Ballet de Cámara de Jalisco y al principio quizá para mí era un pasatiempo, no pensaba que yo realmente pudiera ser profesional, pero al empezar a ir a los encuentros en Cuba me di cuenta que sí podía ir más lejos, consolidarme, pensé que definitivamente quería ser bailarín, ya no me imagino haciendo otra cosa”.

El bailarín puntualiza que dentro de la gala dará muestra del talento con el que sueña llegar a escenarios y ballets internacionales como en París, una expectativa que mira en el futuro a la par que sigue forjando su formación.

“Me inspira que en México ya se reconozca más a los bailarines y se valore más a la cultura, me gustaría poder hacer más logros en el extranjero que impacten en México (…) primero quiero graduarme de la escuela en Cuba, después hacer audiciones a más compañías y proyectarme a la Ópera de París”, explica Martí Gutiérrez, quien ha aprovechado apoyos gubernamentales del FONCA para contribuir a su formación profesional.