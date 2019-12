María Baranda y las preguntas más inesperadas de la vida

La ganadora del XV Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, María Baranda, quien recibe este reconocimiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) hoy a las 18:00 horas, habla sobre el camino que la llevó al reconocimiento y sobre su más reciente libro “¿Qué te pasa?”, el cual es ilustrado por Valeria Gallo y editado por SM.

“El premio llega en un momento necesario, curiosamente yo no lo esperaba y aunque fui nominada, me daba por bien servida con esa distinción. Pensaba (que para ganar el premio) había que hacer fila, porque los que se lo han ganado antes que yo, son grandes escritores a quienes admiro muchísimo, pero de pronto, cuando me pusieron sobre el reflector, me dije, ‘bueno sí, llevo 30 años trabajando para niños y escribiendo y me da mucho gusto que suceda que los libros lleguen a tener más lectores”.

Esta fábula, —“¿Qué te pasa?”— de Baranda plantea las preguntas filosóficas que a menudo se hace un niño que está experimentando el mundo que lo rodea, también desarrolla algo que nos cuesta mucho trabajar, incluso a las personas adultas, el saber compartir.

En esta historia a “Rana” le caen, de forma inexplicable, gotas oscuras y pegajosas; “Oso” llega enfurecido a averiguar quién se come sus ciruelas y a “Lobo” le da un patatús. Así que los animales del bosque se reúnen para tratar asuntos secretos y preguntar a “Oso”, antes tan amable, por qué le cuesta tanto compartir.

“Lo más interesante de trabajar con niños es que ellos se están haciendo unas preguntas importantísimas, las grandes preguntas de la filosofía como ¿quién soy? ¿A dónde vine? A mí me han preguntado que quién es Dios, que por qué está en el cielo y no aquí abajo, o ¿quién inventó las letras? ¿Por qué decimos las palabras con la boca y no con otra parte del cuerpo? (risas). Todo eso es un motor para trabajar con ellos y creo que darle eso a unos personajes de relato, es ubicarlos en esa etapa que están los niños haciendo esas preguntas”, comparte en entrevista.

Un cruce de experiencias

Para la autora, todo lo que escribe, viene de experiencias y contextos donde se desenvuelve. “Por lo menos en mi caso, todo lo que escribo lo cruza mi vida y mis experiencias, porque si no, ¿de qué puedo hablar? La imaginación a veces no me basta para inventar cosas. Entonces, todos los libros tienen un resabio de mi propia historia y claro que ahí van metidos mis miedos, mis preocupaciones, mi fascinación por la palabra, mi gusto por tener amistades, la importancia del amor en la vida. Y claro que lo que importa con los niños, es que les cuentes historias donde se juega todo, donde estés hablando de cosas que son muy importantes para ti como escritor”.

La escritora subraya que la literatura lleva a hacerte preguntas filosóficas, al profundo conocimiento de cuestionarte quién eres. “Los grandes libros nos explican más de nosotros que la psicología. Entonces, siempre buscar el lenguaje literario es mucho más importante, porque va a tocarte el corazón, pero también el pensamiento y además, te va a llevar a que te hagas un montón de preguntas”. “¿Qué te pasa?” está a la venta en el stand de SM durante la FIL.

