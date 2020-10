“Mafalda” se queda huérfana

“¡Qué presente impresentable!”, con el deceso del dibujante Joaquín Salvador Lavado, mundialmente conocido como “Quino”, a causa de un accidente cerebrovascular a los 88 años; ahora, el mundo necesitará recostarse sobre un diván y asistir a más de una sesión de “Quinoterapia”… Sólo así, podrá superar su partida. La noticia de la muerte la dio a conocer su editor, Daniel Divinsky, quien publicó en Twitter: “Se murió ‘Quino’. Toda la gente buena en el país y en el mundo, lo llorará”.

“Quino” fue un hombre tan inteligente y talentoso como sencillo; en 2014 compartió que de joven quería ser Picasso, pero hubo un momento en que se dio “cuenta de que no me daba para ser Picasso”; y sin quitarle mérito al pintor cubista, “Quino” no necesitaba parecerse a nadie, su talento inigualable se cocinaba aparte: él, a través de su lápiz, logró combinar magistralmente su mirada aguda, su visión crítica de la sociedad, la ironía, la acidez y la ternura en su vasta obra gráfica.

Fue un hombre de pocas palabras e infinitas ideas; se calificaba como un humorista “político” y señaló que cuando dibujaba quería que el mundo cambiara “para el lado bueno, el de los Beatles, el de Lennon”.

A los 81 años, reconoció que había dejado de dibujar por algunos problemas de su vista y puntualizó que estaba satisfecho porque había dicho “casi todo”.

Desde ayer, el mundo se unió a “Mafalda” en aquella tira donde la pequeña mira con tristeza una pequeña tela para sanar una herida mientras se pregunta: “Y bueno... ¿Cómo hace uno para pegarse esto en el alma?”.

Una niña llamada “Mafalda”

Quino no tuvo hijos, pero nadie duda que el dibujante argentino tuvo su mejor descendencia en “Mafalda”. Esta nenita contestataria de seis años nació como la imagen publicitaria de una marca de electrodomésticos, pero con el tiempo se convirtió en la historieta latinoamericana más vendida del mundo. Sus historias se publicaron de 1964 a 1973.

A través de esta pequeña, de su familia y de sus amigos: “Susanita”, “Manolito”, “Felipe”, “Miguelito” y “Libertad”, el dibujante reflexionó sobre la política, la economía y la sociedad. Esta niña ama a los Beatles, la democracia, los derechos de los niños, la lectura y la paz. Odia a “James Bond”, las armas, la guerra y tomar sopa. Además, sueña con arreglar el mundo.

Las historietas de “Mafalda” se pueden leer en las ediciones: “Mafalda” volumen 1 al 10, el libro “Mafalda inédita” y la recopilación “Toda Mafalda”, entre otros.

Cabe señalar que “Quino” presentó la publicación de “Mafalda inédita”, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en 2008.

Además, el personaje saltó de las páginas a la pantalla con las producciones: “Mafalda, la película” (1981) y “El mundo de Mafalda” (1982).

MÁS OBRA. Además de "Mafalda", el dibujante creo títulos como "Bien, gracias, ¿y usted?".

PARA SABER

Otras historietas de humor

Además de “Mafalda”, el dibujante argentino también les dio vida a personajes como obreros, sacerdotes, amas de casa, entre otros; satirizó los absurdos del mundo moderno, la burocracia, las instituciones, la política, la hipocresía de la gente, las desigualdades sociales, la degradación ambiental y la vida conyugal.

Entre sus principales libros están títulos como: “Bien, gracias, ¿y usted?” (1976), “Déjenme inventar” (1983), “Quinoterapia” (1985), “Gente en su sitio” (1986), “Sí, cariño” (1987), “Potentes, prepotentes e impotentes” (1989), “Humano se nace” (1991), “¡Yo no fui!” (1994), “¡Qué mala es la gente!” (1996), “¡Cuánta bondad!” (1999) y “¡Qué presente impresentable!” (2005).

No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que pasaba era que los que estaban peor todavía no se habían dado cuenta…

- Joaquín Salvador Lavado, "Quino", dibujante.

CRONOLOGÍA

1932.17 de julio, nace Joaquín Salvador Lavado, “Quino”, en Mendoza, Argentina.



1954. A los 18 años, se mudó a Buenos Aires donde deambuló por las redacciones de todos los medios impresos en busca de empleo. La revista “Esto Es” fue la que le publicó su primera página de humor gráfico.



1960. Contrajo nupcias con Alicia Colombo, quien falleció en 2017.



1963. Lanzó su primer libro, “Mundo Quino”, una recopilación de historietas humorísticas mudas.



1964. 29 de septiembre, apareció “Mafalda”, por primera vez, en la revista “Primera Plana”.



1973. 25 de junio, por decisión de “Quino”, se imprimió la última historieta de “Mafalda”.



1976. Gracias al golpe militar en Argentina, “Quino” y su esposa se exiliaron en Milán, Italia.



2003. Recibió el homenaje La Catrina, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.



2009. “Quino” debió encarar un retiro involuntario por problemas en la vista.



2014. Cuando cumplió 60 años como humorista gráfico y 50 años de crear a “Mafalda”, el dibujante fue galardonado en Francia con la Orden Oficial de la Legión de Honor.



2014. España le otorgó el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.



2020. 30 de septiembre, fallece en Mendoza, Argentina.

REACCIONA LA COMUNIDAD

Lo despiden

El comediante español Santiago Segura publicó su sentir ante la muerte de “Quino”: “A los 88 años nos deja un genio del humor. Un titán del cómic argentino. Joaquín Lavado 'Quino'. Maestro del humor gráfico y creador de ‘Mafalda’. Sus viñetas seguirán aquí para nuestro disfrute. DEP”.

“A los 88 años nos deja un genio del humor. Un titán del cómic argentino. Joaquín Lavado 'Quino'. Maestro del humor gráfico y creador de ‘Mafalda’. Sus viñetas seguirán aquí para nuestro disfrute. DEP”. El humorista gráfico argentino Rep, que fue uno de sus amigos íntimos, sentenció: “Se fue mi segundo papá. Gracias por todo ‘Quino’ (1932-2020)”.

“Se fue mi segundo papá. Gracias por todo ‘Quino’ (1932-2020)”. El historietista, Ricardo Siri, quien firma como Liniers, publicó: “Gracias maestro”.

