“Madama Butterfly” busca reivindicar la igualdad de género

La Ópera “Madama Butterfly”, producción del Conjunto Santander de Artes Escénicas, será el show que inaugure hoy la cartelera de espectáculos que tiene programada la edición 2020 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Dicho proyecto realizado con talento jalisciense, será transmitido de manera gratuita este sábado 28 de noviembre en punto de las 21:00 horas a través del canal de YouTube del inmueble y en sus redes sociales, así como por la señal de Canal 44 y la emisión radiofónica de Radio Universidad de Guadalajara.

En entrevista, la soprano Lorena Flores, quien interpreta a “Cio-Cio-San”, comparte que fueron tres semanas de ensayo bajo estrictas normas de higiene para garantizar la salud de todos los involucrados. También participan grandes figuras como el tenor César Delgado, la mezzosoprano Vanessa Jara, el barítono Carlos López y el Coro Municipal de Zapopan, con el acompañamiento musical de la Orquesta Solistas de América bajo la dirección concertante del maestro Enrique Radillo.

La dirección de escena corrió a cargo de Luis Manuel Aguilar “Mosco” y en la producción también resalta el trabajo de la directora de animación Rita Basulto. La propuesta artística busca reivindicar la postura de igualdad de género dejando de lado la relación víctima-verdugo con la que suele representarse a “Madama Butterfly” y a “B.F. Pinkerton”. Cuenta Lorena que se ve a “Butterfly” como una heroína que enfrenta las adversidades y a “Pinkerton” como alguien humanista que puede equivocarse y que se arrepiente como cualquier persona que comete errores.

“De todos los roles que he afrontado, este ha sido de los personajes más difíciles de cantar, ya no tanto de interpretar, que ese es otro tema. Tienes que administrarte muy bien porque en el segundo acto, desde que sale ‘Butterfly’ (‘Cio-Cio-San’), no para de cantar en ningún momento”.

El diseño coreográfico es de Sandra Soto y se contó con la presencia de Guyphytsy Aldalai, bailarina de danza Butoh que representa el alter ego de “Cio-Cio-San”. La puesta en escena ya se grabó hace algunas semanas y se están ultimando los detalles de postproducción. “La ópera se grabó de corrido, no hubo cortes, como si fuera una función normal”, cuenta Lorena, quien además ahonda en los retos de desarrollar un montaje en condiciones atípicas derivado de la pandemia.

“Soy mucho de la idea de que la energía del público es muy necesaria. Aquí tuvimos muchos elementos que debimos de afrontar, independientemente de la función sin público; es el hecho de hacer una ópera en tiempos de contingencia. (También) no es lo mismo cantar ante la audiencia que ante una cámara, tienes que cuidar más los aspectos visuales porque la cámara todo lo nota y todo te capta. Sabíamos que si de plano había un error muy notable, teníamos que empezar desde el principio, no había manera de hacer un corte. Entonces, hacer ópera en este formato es diferente, pero fue enriquecedor. Y hablando de la ópera en tiempo de contingencia, sí se demostró que se puede hacer bajo las medidas necesarias”.

Lorena agradece que un inmueble como el Conjunto Santander propicie espacios para los talentos de las artes escénicas que se han visto vulnerables en las actividades de su oficio a causa de la pandemia, pues de alguna u otra manera se tiene que reactivar el trabajo.

Agéndalo

Ópera “Madama Butterfly”, hoy 28 de noviembre, 21:00 horas, a través del canal de YouTube del Conjunto Santander y en sus redes sociales; así como por la señal de Canal 44.