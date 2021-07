Lucy Arce, un emblema del ballet jalisciense

La convicción que Lucy Arce tiene hacia el ballet se fortalece día tras día y a 40 años de haber fundado el Ballet de Cámara de Jalisco (BCJ), recuerda las glorias y desafíos que este proyecto ha experimentado de la mano de jóvenes apasionados por la danza, que han llevado al talento jalisciense a los máximos circuitos del arte escénico.

“Esta sería una pequeña compañía independiente, éramos un grupo de bailarines que lo que queríamos era bailar y nos pusimos a trabajar en coreografías, a buscar cosas nuevas que hacer y tuvimos nuestra primera función en junio de 1981 en el Teatro Degollado”, recuerda Lucy Arce.

Aunque su faceta como bailarina fue el principal motor para dar forma a esa primera generación de talentos, Lucy Arce -galardonada como Creadora Emérita por Conaculta y la Secretaría de Cultura de Jalisco en 2013- también se ha consagrado como ícono de la docencia, siendo la guía de cientos de bailarines que han encontrado en su experiencia no solo las técnicas perfectas para adueñarse de los escenarios, pues el acompañamiento emocional que brinda ha sido clave para que la sociedad tapatía comprenda la importancia de seguir impulsando al ballet como arte y eje de cambio cultural.

“Hemos logrado tener un excelente entendimiento con los padres de familia, tratando siempre de ver por los niños, que entiendan que si los alumnos tienen potencial pueden llegar hasta donde ellos quieran, que si aman bailar pueden hacer y ser felices teniendo un arte a su alcance y como forma de expresión, que entiendan sus metas, limitantes y fortalezas, eso es muy importante”, apunta.

Para celebrar cuatro décadas de historia y legado, la maestra Lucy Arce comparte su emoción por llegar al Teatro Diana el próximo 11 de julio, en donde deleitará a los tapatíos con una gala especial que una vez más reafirmará el potencial y liderazgo del Ballet de Cámara de Jalisco; el programa presentará un homenaje a Bournonville (Napoli, La ventana y Kermesse in Bruges), Ruslán y Ludmila, Sones de mariachi sobre la música del compositor jalisciense Blas Galindo, en tanto que para el cierre sonarán las Cuatro Estaciones de Vivaldi con coreografía revisitada y renovada de Lucy Arce.

Semillero de talento

Desde su primer año de formación, el Ballet de Cámara de Jalisco se ha distinguido por su estructura en la enseñanza, tiendo a la disciplina y la pasión como pilares creativos y de excelencia, y esto ha sido gracias al desarrollo que la maestra Lucy Arce tuvo con diversas técnicas para consagrarse también como coreógrafa partiendo desde la metodología.

“La escuela surgió por añadidura, nosotros habíamos rentado un espacio que era para los ensayos de la compañía y las personas se fueron acercando preguntando por clases, así empezamos. Cuando me di cuenta que sí me gustaba también la enseñanza y docencia, traté de especializarme, porque esto no es solamente bailar y dar clases, tomé cursos de metodología”, detalla Lucy Arce, al recordar esta faceta que inició con la enseñanza de maestras como Ramona de Sàa, por ejemplo.

“Desde la primera generación, ocho años después de que abrimos, tuvimos el gusto de que cinco de nuestros bailarines fueron aceptados en la Compañía Nacional de Danza, y fue una gran satisfacción. En esa primera generación estaban Clementina Siordia, Cecilia González, Mía Muñoz, Alejandra Miranda, Raúl Hernández y Reynaldo Díaz, todos ellos que siguieron carreras nacional e internacionalmente”, indica Lucy Arce, con orgullo de ver cómo nuevos talentos siguen este camino de éxito, como lo hace como Martí Gutiérrez, ganador en 2015 de la medalla de oro con mención honorífica en el Concurso Internacional de Danza Attitude, y quien actualmente lleva sus estudios en el Ballettschule Theater Basel, en Suiza.

No pasaría mucho tiempo para que el Ballet de Cámara de Jalisco comenzara a llamar la atención no solo en su natal Guadalajara, pues los foros internacionales progresivamente abrieron sus puertas para que el talento jalisciense iniciara desde entonces un caminar ininterrumpido por todo México y el mundo.

“Siempre hemos buscado traer repertorio nuevo y la primera versión completa de Don Quijote que se presentó en la República Mexicana fue del Ballet de Cámara de Jalisco en 1987, nos hemos presentado en los municipios del Estado, en todos los teatros de la ciudad, en festivales nacionales en Zacatecas, en la Feria de San Marcos (Aguascalientes), Sinaloa, también en Cuba, Rusia y Canadá, en 40 años hemos tenido de todo”.

