Luce "El Corazón de Frida Kahlo"

El diseñador de joyas de origen colombiano, Omar Hurtado, se inspiró en los colores y sentimientos que ofrece la obra pictórica de la artista plástica Frida Kahlo, para crear una colección de doce piezas de joyería, nueve de ellas todavía en desarrollo y que lleva por nombre “El Corazón de Frida Kahlo”. Hasta este momento están exhibidas y con venta al público tres piezas en la Casa Azul (Museo Frida Kahlo) y en el Museo Dolores Olmedo, ambos en la Ciudad de México, con precios accesibles.

El artista se dedicó a diseñar y pintar a mano estas piezas en plata mexicana, que son intervenidas con pigmentos vegetales extraídos de raíces, cortezas de árbol y pulpa de frutos. Todas con un procedimiento de producción sostenible. Las obras tomadas como referencia por el diseñador para realizar el proyecto son “Naturaleza Muerta: Viva la Vida” y “Las dos Fridas”.

En entrevista, Omar cuenta que llegó a Frida Kahlo a raíz del trabajo artístico de José Clemente Orozco. “En 2008 me llegó una invitación a una feria que organizó el Museo del Oro de Colombia allá en Guadalajara. Se montó en el Instituto Cultural Cabañas y fue allí que conocí la obra de José Clemente Orozco, uno de los mayores muralistas de América. Entonces vuelvo a Colombia en 2009 para preguntarme un poco sobre él y eso me llevó a Frida, quien para mí es una mujer inspiradora, que se sobrepuso a todas las vicisitudes de la vida. Eso me dio el impulso para poder desarrollar algunas de sus obras y llevarlas de la pintura a la joya”.

“Nosotros, digamos que somos los únicos que tenemos la posibilidad de darle color a la plata con pigmentos, y de ahí surge la idea de trabajar en piezas base para poder presentar (el proyecto)”. El colombiano es, además, un artista avalado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para el desarrollo y producción exclusiva de joyería prehispánica mexicana que se encuentra en diferentes museos del país, entre ellos el Templo Mayor, el Castillo de Chapultepec y el Museo Regional de Zacatecas, de ahí que haya surgido la sinergia con la Caza Azul y el Museo Dolores Olmedo.

“Nosotros tenemos un contrato con el INAH, que es donde radica todo este tema de la parte precolombina ancestral, que es mi fuerte. Y logramos hacer una propuesta de piezas aztecas, mayas y empezar a comercializarla en los museos del INAH, dentro de estos inmuebles, visitamos la casa de Frida y notamos un potencial muy grande en cuanto a que hay mucha gente que visita ese sitio y vive enamorada de lo que representa Frida Kahlo. Para nosotros fue un reto acercarnos a ellos (las autoridades del museo) y logramos la conexión”. Cabe señalar que Omar trabajó en un concepto moderno con su producción sustentable, sin perder la esencia del trabajo artístico de la legendaria artista.

La colección sigue en desarrollo porque la parte jurídica está en proceso con respecto a los derechos de autor y el tema de regalías. Omas espera que todo se concrete en un par de semanas. “En este momento ya estamos vendiendo piezas de Frida en la Caza Azul y el Museo Dolores Olmedo, hay una exposición y en cuanto tengamos la aprobación, comenzaré a hacer otras piezas, aunque antes viajaré (a México) para inspirarme”. El artista también está trabajando en una nueva colección que tenga que ver con la riqueza cultural de México en cuanto a su historia, su gastronomía y todo lo que representa el país a nivel internacional.