Los múltiples talentos de Kid Koala

"Cuando en una aduana me preguntan en qué trabajo y respondo que soy DJ, me dicen que debo ser muy bueno", comenta Eric San, alias Kid Koala. "Yo no sé qué responder; mi mamá siempre quiso que fuera dentista", dice antes de romper en una risilla aguda y un tanto inocente.

Con este tipo de anécdotas y humor se presentó Kid Koala en el último día de actividades de la FIL 2017 para charlar con el público sobre su trabajo de cara a las presentaciones que dará en el Conjunto de Artes Escénicas de nuestra ciudad. El artista multidisciplinario ofrecerá a los tapatíos funciones de su show Nufonia Must Fall los días 7, 8 y 9 de diciembre con funciones a las 20:30 horas para las tres fechas más una función extra a las 12:00 horas en el tercer día. Dichas funciones sirven como programa inaugural para la Cineteca del FICG.

El espectáculos cuenta con 14 personas en el escenario entre camarógrafos, titiriteros y camarógrafos en un espectáculo que combina música, teatro y video en tiempo real. El proyecto es una adaptación de su cómic del mismo título, el cual narra sin diálogos la historia de "un robot que trata de escribir canciones de amor".

"El objetivo era armar un espectáculo que pudiera salir de tour y poner en contacto con el público", explicó Kid Koala durante su charla celebrada en el marco del Salón del Cómic de la Feria Internacional del Libro.

Sobre Nufonia Must Fall, comentó que se trata de un proyecto que nació de no poder permanecer quito durante los tiempos muertos durante sus giras como DJ alrededor del mundo, las cuales consisten en "una hora sobre el escenario y 23 esperando. En todo ese tiempo estuve dibujando y poco a poco fue así como se formó el libro". Dicho espectáculo ha sido presentado en diversas partes del mundo a lo largo de tres años, durante los cuales el propio show ha evolucionado hasta alcanzar formas cada vez más complejas.

El artista también compartió con el público anécdotas personales relacionadas con sus proyectos, así como sus influenicias, entre las que destacó las películas de Charles Chaplin que veía su familia durante su infancia.

Si estás interesado en asistir a las funciones de Kid Koala en Guadalajara, puede dar clic aquí